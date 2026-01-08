Slováci nezačali v Španielsku úspešne. Domáci na palubovke dominovali

Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko.
Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko. (Autor: Facebook/Slovak Handball Federation)
TASR|8. jan 2026 o 21:28
V základnej A-skupine sa ešte v piatok stretne s Tuniskom (19.30 h).

Medzinárodný turnaj v Pamplone

Španielsko - Slovensko 43:26 (20:13)

Najviac gólov Španielska: Odriozola a Suarez po 5.

Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Fenár, Moravčík, Smetánka 6/1, Potisk 5, Kravčák, Briatka 4/1, Jurkovič, Dopjera 2, Mitaľ 1, Petržela 2, Féder, Lukačin, Štefina 1, Valent 2, Páleš 3, Ratkovský

Rozhodcovia: Alvarez, Bustamante (obaja Šp.), vylúčenia: 3:3, 7 m hody: 5/2 - 4/2

Slovenská reprezentácia hádzanárov prehrala v prvom dueli na medzinárodnom turnaji v Pamplone s domácim Španielskom vysoko 26:43. V základnej A-skupine sa ešte v piatok stretne s Tuniskom (19.30 h) a v nedeľu ju čaká súboj o konečné umiestnenie.

V slovenskom drese absolvoval reprezentačný debut Adam Lukačin. Jeho ekipa držala v úvodnej desaťminútovke krok s domácim favoritom, keď sa strelecky darilo najmä Martinovi Potiskovi.

V siedmej minúte to bolo 4:4, o šesť minút neskôr už Španieli odskočili po štvorgólovej šnúre na 10:5. Brankár Marián Žernovič zneškodnil v prvom polčase dve sedmičky, ani on však nezabránil ďalšej gólovej sérii súpera od stavu 11:8 na 14:8 a do kabín išli domáci so sedemgólovým náskokom.

V druhom polčase Španieli, pripravujúci sa na ME, na palubovke naďalej dominovali a svoj náskok ešte zvýraznili. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Tomáš Smetánka so šiestimi zásahmi.

Torneo Internacional de Espaňa 2025 - 8. január:

Skupina B:

Portugalsko – Egypt 31:31 (16:11)

Ďalší program turnaja

Piatok 9. januára

17.15 Irán - Portugalsko

19.30 Slovensko – Tunisko

Sobota 10. januára

17.15 Egypt – Irán

19.30 Španielsko – Tunisko

Nedeľa 11. januára

14.30 zápas o 5. miesto

16.45 zápas o 3. miesto

19.30 finále

    dnes 21:28
