Slovenky preveria Slovinky, majú tímu pomôcť v príprave na kvalifikáciu

Súboje so Slovinkami nám určite môžu pomôcť pred kvalifikáciou, lebo ony tiež hrajú balkánskym štýlom ako náš kvalifikačný protivník," uviedla opora michalovskej Iuventy pre slovakhandball.sk.

Krídelníčka Martina Popovcová sa na akcii národného tímu cíti dobre. "Nálada je super. Verím, že nám to vydrží až do konca reprezentačnej akcie.

Chceme tento týždeň využiť na čo najlepšiu prípravu na aprílovú kvalifikáciu proti Chorvátsku. Pomôcť k tomu nám majú prípravné duely so Slovinkami. Teraz máme čas trénovať s celým kádrom, čo chceme naplno využiť," poznamenal.

Snažili sme sa to vyriešiť čo najlepšie a pozvali sme šesticu, ktorá sa bude môcť ukázať a presvedčiť," cituje kouča Dueňasa oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Pivotka Nikoleta Trúnková sa do reprezentácie vrátil po zranení. "V októbri som si natiahla bočné väzy v kolene, dva mesiace som rehabilitovala a chodila k lekárom. Postupne sa vraciam do zápasového zaťaženia a vyzerá to už dobre.

Zišli sme sa v oklieštenej zostave, ale verím, že nás podporia aj ostatné dievčatá, ktoré nemohli prísť. So Slovinkami, ktoré majú v kádri aj hviezdy, to bude zaujímavý a dosť tvrdý zápas, ale my s tým nebudeme mať problém.

Myslím si, že to bude dobrá príprava na Chorvátky aj vzhľadom na podobné štýly. Aj my si budeme môcť niečo vyskúšať, čo bude od nás tréner vyžadovať. Bude to určite prospešná previerka," poznamenala legionárka z maďarskej Kisvárdy.