Slováci budú hostiť jasného favorita. Do zápasu ideme bez tlaku, vraví spojka

BRATISLAVA. Slovenskú reprezentáciu hádzanárov čakajú záverečné dve vystúpenia v neúspešnej kvalifikácii o postup na ME 2026.

Slováci si chcú v stretnutiach proti favoritom skupiny napraviť chuť po dvoch tohtoročných kvalifikačných prehrách s Fínskom, v oboch podľahli severanom o jediný gól. Do tímu sa po zraneniach vrátili spojky Martin Potisk a Jakub Prokop.

„Maďari patria momentálne do TOP 10 na svete. Vo štvrťfinále MS v januári takmer vyradili Chorvátov. Nečaká nás nič ľahké.

„Pozvánku do áčka reprezentácie som nečakal, prekvapila ma. Samozrejme, som sa potešil, že mi tréneri natoľko veria a vidia vo mne potenciál.

Ten do tímu povolal aj Adama Dopjeru, mladého krídelníka z akadémie Veszprému, ktorý nedávno absolvoval debut v A-tíme maďarského účastníka Ligy majstrov.

Maďari budú v stredu v Hlohovci jasný favorit. V kádri španielskeho kouča Chemu Rodrígueza figurujú hráči z Veszprému, Szegedu či nemeckej Bundesligy.

Nechýbajú v nej ani hviezdny pivot Bence Bándihi zo Szegedu, spojky Zoran Ilič z Hamburgu i krídelník Bence Imre z Kielu. Maďarsko bolo účastníkom vlaňajších OH v Paríži, na MS sa trikrát za sebou dostalo do štvrťfinále a na vlaňajších ME obsadilo konečnú piatu priečku.

„Verím, že predvedieme dva zápasy, v ktorých budeme vyrovnaným súperom Maďarom aj hádzanárom z Čiernej Hory, aby sme potešili fanúšikov,“ uviedol Gurich.

Priamy postup na šampionát si zabezpečia prví dvaja z tabuľky, mužstvo z tretej priečky má ešte šancu dostať sa na ME z tabuľky tretích tímov.

Istú účasť už majú Dánsko, Nórsko a Švédsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a Slovinsko, Island i Chorvátsko si už v predstihu zabezpečili postup zo svojich kvalifikačných skupín.