Hádzanári Barcelony ovládli Ligu majstrov, získali rekordný trinásty titul

Hádzanári FC Barcelona sa stali víťazmi Ligy majstrov 2025/2026.
V nedeľňajšom finále záverečného turnaja Final Four v Kolíne nad Rýnom zdolali pred viac ako 20-tisíc divákmi nemecký klub Füchse Berlín 37:34 a získali rekordný trinásty titul v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.
Katalánci si náskok vypracovali už v prvom polčase, po ktorom viedli 20:16. Výrazný podiel na triumfe mal dánsky brankár Emil Nielsen, ktorý viacerými dôležitými zákrokmi zastavil snahu Berlínčanov o obrat.
Nemecký tím sa po prestávke niekoľkokrát priblížil na rozdiel dvoch gólov, no Barcelona vždy dokázala odpovedať a udržať si vedenie. Füchse tak ani pri svojej druhej finálovej účasti za sebou nedosiahli na premiérový triumf v súťaži. Najlepším strelcom duelu bol s ôsmimi gólmi Mathias Gidsel z berlínskeho tímu.
Barcelona sa na európsky trón vrátila po roku a potvrdila postavenie najúspešnejšieho klubu histórie LM. V zápase o tretie miesto zvíťazil obhajca trofeje SC Magdeburg nad dánskym Aalborgom 32:26.
Liga majstrov - Final Four:
finále:
FC Barcelona - Füchse Berlín 37:34 (20:16)
Najviac gólov: Frade 7, Gomez Abello 6/3, Janc 6 - Gidsel 8, Andersson 7, Freihöfer 7/2
o 3. miesto:
Aalborg HB - SC Magdeburg 26:32 (11:17)
Najviac gólov: Hoxer 6, Hald 4, Juul-Lassen 4/3, Knorr 4 - Claar a Lagergren po 6, G. T. Kristjansson 4