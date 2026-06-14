Hádzanári Barcelony ovládli Ligu majstrov, získali rekordný trinásty titul

Hádzanári Barcelony
Hádzanári Barcelony (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|14. jún 2026 o 20:30
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Vo finále zdolali Kolín nad Rýnom.

Hádzanári FC Barcelona sa stali víťazmi Ligy majstrov 2025/2026.

V nedeľňajšom finále záverečného turnaja Final Four v Kolíne nad Rýnom zdolali pred viac ako 20-tisíc divákmi nemecký klub Füchse Berlín 37:34 a získali rekordný trinásty titul v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.

Katalánci si náskok vypracovali už v prvom polčase, po ktorom viedli 20:16. Výrazný podiel na triumfe mal dánsky brankár Emil Nielsen, ktorý viacerými dôležitými zákrokmi zastavil snahu Berlínčanov o obrat.

Nemecký tím sa po prestávke niekoľkokrát priblížil na rozdiel dvoch gólov, no Barcelona vždy dokázala odpovedať a udržať si vedenie. Füchse tak ani pri svojej druhej finálovej účasti za sebou nedosiahli na premiérový triumf v súťaži. Najlepším strelcom duelu bol s ôsmimi gólmi Mathias Gidsel z berlínskeho tímu.

Barcelona sa na európsky trón vrátila po roku a potvrdila postavenie najúspešnejšieho klubu histórie LM. V zápase o tretie miesto zvíťazil obhajca trofeje SC Magdeburg nad dánskym Aalborgom 32:26.

Liga majstrov - Final Four:

finále:

FC Barcelona - Füchse Berlín 37:34 (20:16)

Najviac gólov: Frade 7, Gomez Abello 6/3, Janc 6 - Gidsel 8, Andersson 7, Freihöfer 7/2

o 3. miesto:

Aalborg HB - SC Magdeburg 26:32 (11:17)

Najviac gólov: Hoxer 6, Hald 4, Juul-Lassen 4/3, Knorr 4 - Claar a Lagergren po 6, G. T. Kristjansson 4

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Barcelony
    Hádzanári Barcelony
    Hádzanári Barcelony ovládli Ligu majstrov, získali rekordný trinásty titul
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