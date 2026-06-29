Individuálny vrchol kariéry. Slováka zaradili do All Star tímu prestížnej ligy

Slovenský hádzanársky reprezentant Jakub Prokop sa dostal do All Star tímu španielskej ligy ASOBAL za sezónu 2025/2026.
Hráč Bathco BM Torrelavega získal ocenenie pre najlepšiu ľavú spojku po tom, ako v ligovej sezóne nastrieľal 130 gólov.
Prokop je druhým slovenským hádzanárom, ktorý získal takéto individuálne ocenenie v španielskej lige. Tá patrí medzi najprestížnejšie hádzanárske súťaže sveta.
Pred ním sa do ideálnej zostavy dostal Martin Straňovský v sezóne 2011/2012, keď ho za výkony v drese tímu Ademar Leon vyhlásili za najlepšieho ľavého krídelníka najvyššej súťaže.
Dvadsaťsedemročný Prokop pomohol BM Torrelavega k piatej priečke v Lige Asobal aj miestenke do Európskej ligy.
„Dostať sa do All Star znamená pre mňa veľa. Je to najprestížnejšie ocenenie, aké som v doterajšej kariére dostal. Mám z toho radosť, no na druhej strane to beriem ako výzvu do ďalšej práce aj motiváciou. Samozrejme, je to individuálne ocenenie, ale patrí celému nášmu kolektívu,“ zdôraznil Prokop pre portál slovakhandball.sk.
Presadil sa v ankete medzi päticou nominovaných, medzi ktorými boli Portugalčan Joao Bandeira (Viveros Herol BM. Nava), Maďar Andrej Pergel (BM. Logroño La Rioja), Argentínčan James Lewis Parker (EON Horneo Alicante) a domáci Španiel Javier Domingo (BM Caserio Ciudad Real).
„Do tej finálovej pätice som sa dostal už tretíkrát za ten čas, čo pôsobím v Španielsku. V predchádzajúcich sezónach sa mi nepodarilo zvíťaziť, teraz je to prvýkrát,“ uviedol Prokop.