Tatran prišiel o jedného z najlepších strelcov ligy. Chcel sa vrátiť domov, hovorí konateľ

Hádzanári Tatrana Prešov.
Hádzanári Tatrana Prešov. (Autor: Viktor Zamborský/Handball Team Tatran Prešov)
TASR|20. jún 2026 o 11:46
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Odchod strednej spojky bude najciteľnejšou stratou pre úradujúcich majstrov.

Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov sa po zisku jubilejného 20. majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži rozlúčil s piatimi hráčmi.

Z mužstva vedeného trénerom Radoslavom Antlom odišli Erik Fenár, Peter Kimák-Fejko, Alexej Ušal, Borivoje Djukič či jeden z najlepších strelcov ligy Igor Karlov. Tatran o tom informoval na svojej webovej stránke.

Odchod strednej spojky Karlova bude najciteľnejšou stratou pre úradujúcich majstrov Niké Handball Extraligy. Tridsaťjedenročný Rus prišiel do Prešova zo španielskej Malagy a rozhodol sa nepodpísať nový kontrakt.

„Počas svojho pôsobenia odviedol pre klub dobrú robotu. Bol za ňu aj ohodnotený ako najlepší športovec mesta Prešov. Je to komplexný, hotový hádzanár, o ktorého sme mali záujem, aby u nás pokračoval.

Nechcel však ostať v Európe a chcel sa vrátiť domov,“ vysvetlil situáciu pre klubový web konateľ Tatrana Miloslav Chmeliar.

Zmluva sa skončila aj slovenským odchovancom Fenárovi a Kimákovi-Fejkovi či Srbovi Djukičovi.

V tíme napriek platnému kontraktu skončil aj legionár Ušal. Prešovčania už predstavili aj prvú posilu, ich mužstvo vystuží reprezentant Jakub Féder.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Tatrana Prešov.
    Hádzanári Tatrana Prešov.
    Tatran prišiel o jedného z najlepších strelcov ligy. Chcel sa vrátiť domov, hovorí konateľ
    dnes 11:46
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