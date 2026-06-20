Tatran prišiel o jedného z najlepších strelcov ligy. Chcel sa vrátiť domov, hovorí konateľ

Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov sa po zisku jubilejného 20. majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži rozlúčil s piatimi hráčmi.
Z mužstva vedeného trénerom Radoslavom Antlom odišli Erik Fenár, Peter Kimák-Fejko, Alexej Ušal, Borivoje Djukič či jeden z najlepších strelcov ligy Igor Karlov. Tatran o tom informoval na svojej webovej stránke.
Odchod strednej spojky Karlova bude najciteľnejšou stratou pre úradujúcich majstrov Niké Handball Extraligy. Tridsaťjedenročný Rus prišiel do Prešova zo španielskej Malagy a rozhodol sa nepodpísať nový kontrakt.
„Počas svojho pôsobenia odviedol pre klub dobrú robotu. Bol za ňu aj ohodnotený ako najlepší športovec mesta Prešov. Je to komplexný, hotový hádzanár, o ktorého sme mali záujem, aby u nás pokračoval.
Nechcel však ostať v Európe a chcel sa vrátiť domov,“ vysvetlil situáciu pre klubový web konateľ Tatrana Miloslav Chmeliar.
Zmluva sa skončila aj slovenským odchovancom Fenárovi a Kimákovi-Fejkovi či Srbovi Djukičovi.
V tíme napriek platnému kontraktu skončil aj legionár Ušal. Prešovčania už predstavili aj prvú posilu, ich mužstvo vystuží reprezentant Jakub Féder.