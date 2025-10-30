Opory museli nahradiť. Slováci budú mať na Karpatskom pohári nových kapitánov

Hádzanári Slovenska
Hádzanári Slovenska
Slovákov čaká turnaj v Rumunsku.

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia hádzanárov sa od piatka do nedele predstaví na tradičnom turnaji o Karpatský pohár v Baia Mare.

Postupne sa predstaví v súbojoch s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom. Pri neúčasti Ľubomíra Ďuriša s Mariánom Žernovičom budú kapitánmi tímu Juraj Briatka s Jakubom Prokopom.

„Už tretíkrát ideme na turnaj o Karpatský pohár do Rumunska. Cieľom je zapracovať nových hráčov, ktorí sú s nami prvýkrát, aby sa zžili so systémom, ktorý trénujeme. Mladí hráči získajú ďalšie medzinárodné skúsenosti a berieme to už ako prípravu na marcovú kvalifikáciu na majstrovstvá sveta,“ povedal pre portál slovakhandball.sk Briatka.

Úlohu kapitána berie s pokorou: „Je to pre mňa veľká česť a možno aj dávka zodpovednosti. Snažím sa nováčikom v reprezentácii pomôcť, ako sa dá - či už na tréningoch, alebo aj mimo tréningov, aby neboli vystresovaní.

Funguje to super. Keď cítim, že mám mladým krídelníkom čo poradiť, idem za nimi prvý, ale nehanbia sa a prídu sa spýtať aj oni. Sme skvelá partia a vôbec to nie je o tom, že by sa tí mladí báli nás starých. Je to super nastavené.“

Úlohu kapitána prijal druhýkrát v kariére Prokop. „Dva-tri roky dozadu som bol na Karpatskom pohári tiež kapitánom, takže teraz to bude v Rumunsku druhýkrát. Teším sa na tú úlohu. Bude to zodpovednosť, ale samozrejme, že to nemôže zväzovať ruky,“ uviedol Prokop.

Momentálne ho trápi zranené rameno. „Posledný týždeň-dva mám menšie problémy s ramenom. Hádzanie aj prihrávky sú v poriadku, no pri streľbe to bolí. Nemohol som odtrénovať tréningy úplne na 100 percent a sústredím sa na úlohu v defenzíve.

Samozrejme, naši fyzioterapeuti mi počas zrazu pomáhajú každý deň, tak uvidíme, ako to dáme do poriadku do piatkového zápasu,“ vysvetlil svoj aktuálny zdravotný stav.

