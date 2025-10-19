Slovenky prehrali v Euro Cupe aj druhý duel. Utrpeli potupnú prehru s Nórskom

EHF Euro Cup - 1. skupina
Slovensko - Nórsko 19:31 (9:18)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Pénzesová, Holejová 1/1, Lanczová 8/4, Pastorková 1, Ratvajská 2, Bujnochová 1, Dmytrenková 1, Hudáková, Ščípová 2, Györiová 1, Vargová 1/1, Bačenková, Lengyelová 1, Dvorščáková. Najviac gólov Nórska: Henriksenová 5, Hovdenová 5/2
Rozhodovali: Jakovljevičová, Kovačevičová (obe Srb.), vylúčenia: 4:3, 7m hody: 7/6 - 3/3
BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v 1. skupine Euro Cupu. V bratislavskej Gopass Aréne prehrali v nedeľu s favorizovaným Nórskom 19:31 a v neúplnej tabuľke sú priebežne na poslednej priečke.
V prvom zápase prehrali v Poľsku 20:28, v marci ich čaká dvojzápas so štvrtým účastníkom skupiny Rumunskom.
Úradujúce olympijské víťazky a majsterky Európy z Nórska podľa očakávania herne dominovali a už v prvom polčase si vytvorili výrazný deväťgólový náskok.
Zverenky domáceho kouča Jana Beňadika v stretnutí ani raz neviedli, ich najlepšou strelkyňou bola osemgólová Barbora Lanczová.
V nórskom drese sa Selma Helen Henriksenová a Emilie Margrethe Hovdenová prezentovali zhodne piatimi presnými zásahmi.
EHF Euro Cup je súťaž určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu. Slovensko bude európsky šampionát na budúci rok spoluorganizovať.
Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále prvé dva tímy. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Turecko a Česko.
Nedeľňajší duel mal aj charitatívny rozmer. Projekt pod názvom Šport pre život počas „ružového“ októbra pomáha v boji s rakovinou prsníka.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) sa spojil s hokejovým Slovanom Bratislava a výťažok zo vstupného na októbrových podujatiach putuje na podporu tohto projektu. Slovenky preto nastúpili proti Nórsku v špeciálnej kolekcii ružových dresov.
Priebeh zápasu
Holejová síce v úvode stretnutia zo sedemmetrového hodu vyrovnala na 1:1, potom už na palubovke jednoznačne dominoval severský tím. Breistölová zabezpečila dvoma gólmi za sebou pre svoj tím náskok 3:1 a po desiatich minútach už viedli Nórky 5:2.
Domáce po štvrťhodine hry ešte držali prijateľnú dvojgólovú stratu (5:7), nasledovala však šnúra štyroch presných zásahov zo strany súpera.
Nórsku dominanciu nezastavil ani oddychový čas domácich a päť minút pred prestávkou mal hosťujúci tím k dobru dvojciferný rozdiel 16:6.
V druhom polčase Nórky navyšovali odstup od domácich, v 45. minúte bol na ukazovateli skóre stav 27:14 z ich pohľadu. V domácom tíme sa strelecky dokázala výraznejšie presadiť iba Lanczová, ani ona však nedokázala zabrániť vysokej prehre.
Nasledujúci program:
nedeľa 19. októbra
18:00 Rumunsko - Poľsko (Craiova)
4./5. marca 2026
Slovensko - Rumunsko
Poľsko - Nórsko
7./8. marca 2026
Rumunsko - Slovensko
Nórsko - Poľsko