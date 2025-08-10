V All Star tíme figurujú až dve slovenské hádzanárky. Z kolektívu vyčnievala Bartková

PODGORICA. Slovenské hádzanárky do 17 rokov sa stali majsterkami Európy. Ak by niekto pred šampionátom povedal, asi by si mnohí ťukali na čelo.
V Podgorici sa však mladé reprezentantky postarali o senzáciu, keď v play-off zdolali hádzanárske veľmoci Dánsko, Čiernu Horu a Chorvátsko.
"Sú to neopísateľné pocity. Všetci sme radi, že sme to dokázali, lebo to bola veľmi ťažká cesta. Podávali sme kompaktné a konzistentné výkony.
Najsilnejšou zbraňou tohto tímu bol kolektív. Nikto sa nevyvyšoval a všetky hráčky ťahali za jeden povraz," povedal tréner Pavol Streicher.
Aj keď slovenský tréner vyzdvihol kolektívnu stránku, predsa len sa našla hráčka, ktorá v kľúčových zápasoch herne vyčnievala potiahla družstvo za zlatom.
Mária Bartková strelila v semifinále jedenásť gólov, vo finále dokonca štrnásť. Aj preto bola právom vyhlásená za najlepšiu ľavú spojku šampionátu.
"Je to absolútne zaslúžené. Počas celého turnaja podávala veľmi dobré výkony, brala to na seba a ťahala družstvo. Gratulujem jej," povedala pre Sport TV Silvia Priklerová, športová riaditeľka HC DAC Dunajská Streda.
Bartková nastrieľala na ME U17 celkovo 55 gólov. Rebríček strelkýň síce ovládla Gazel Dikmeová (66), no Turecko obsadilo len 23. miesto.
Okrem Bartkovej dostala individuálne ocenenie a do All Star tímu sa dostala aj Liliana Gogová. Prevzala si cenu pre najlepšiu defenzívnu hráčku, no platná bola aj v útoku, o čom svedčí jej 37 presných zásahov.
Už postupom do štvrťfinále si Slovenky zaistili miestenku na budúcoročné MS hráčok do 18 rokov, ktoré budú pre túto partiu hráčok ďalšou veľkou výzvou.