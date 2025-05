Neúspešná kvalifikácia pokračuje. Slováci v poslednom domácom zápase podľahli susedom

Martin Potisk, spojka SR: „Hádzaná je síce kolektívny šport, ale v konečnom dôsledku rozhodujú individuálne schopnosti a oni vyhrávali vzájomné súboje. Tým pádom dali oveľa viac jednoduchých gólov a my sme sa vytrápili. Každý z nás musí zlepšiť svoj výkon a potom to môžeme spojiť v reprezentácii. V čiernej Hore treba uhrať čo najlepší výsledok, ak padneme do štvrtého koša, budeme mať len ťažkých súperov.“

Juraj Briatka, krídelník SR: „Maďari boli dnes lepší, ale ten gólový rozdiel mohol byť iný. Robili sme veľa zbytočných technických chýb a veľa sme inkasovali z protiútokov. Vôbec sme nepomohli brankárom, dostávali góly zo stredu obrany, a to sme si povedali, že stred máme zatvárať. Nepodarilo sa nám to, je to škoda a v Čiernej Hore to musí byť úplne iný výkon. Treba si tento zápas pozrieť, poučiť sa a dať to za hlavu. K nedeľnému zápasu musíme pristúpiť úplne inak. Potom sa už len dohrá sezóna, budeme mať čas na regeneráciu a verím, že to bude lepšie.“

Pavol Polakovič, asistent trénera SR: „Bohužiaľ, nezopakovali sme dnes výkon, aký sme podali v prvom vzájomnom zápase v Maďarsku (32:37 - pozn.). Aj keď sme si vypracovali príležitosti, dosť sme ich pozahadzovali, vrátane troch sedmičiek. V druhom polčase nám to prestalo fungovať aj v obrane. My sme mali opäť veľa zranení a viacerých nováčikov, Maďari majú v kádri všetko hráčov zo špičkových súťaží a tak sa na to treba pozerať. Naše družstvo sa iba stavia a formuje, stále pribúdajú noví hráči. V Čiernej Hore nemáme v poslednom zápase čo stratiť a budeme chcieť podať maximálny výkon.“