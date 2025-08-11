Mladé Slovenky predvádzali reklamu na hádzanú, potešili aj legendy. Bude zlato impulzom?

BRATISLAVA. "Pozeráte to? Úžasné, mám z toho zimomriavky," vavela v neskrývanej eufórii do telefónu Mária Ďurišinová, niekdajšia hviezda svetovej hádzanej.
Do konca finálového zápasu na majstrovstvách Európy do 17 rokov zostávali ešte necelé dve minúty, ale slovenské reprezentantky aj ich fanúšikovia už mohli oslavovať.
Družstvo kadetiek sa na EURO U17 v Čiernej Hore postaralo o najväčší úspech slovenskej hádzanej v ére samostatnosti. Po víťazstve 34:30 nad Chorvátskom získalo titul a zlaté medaily. Tešili sa z neho aj slovenské legendy tohto športu.
Stašová: Hádzanársky zázrak
"Toto je najväčší úspech od nášho striebra z majstrovstiev sveta v Holandsku," vravela Ďurišinová, v 80. rokoch trikrát najlepšia hádzanárka Československa.
"Som na dievčatá pyšná. Hrali skvelú hádzanú s peknými kombináciami, spojka si nabehla, pivtoka odtiahla obranu, radosť pozerať... A Paľo Streicher, ktorý kedysi ténoval aj mňa, ukázal, že to s mladými vie," dodala Ďurišinová.
Veľkú radosť mala aj jej hádzanárska súputníčka Janka Stašová. Aj u nej sa pri sledovaní finále vynorili spomienky na slávnu minulosť.
"Toto je hádzanársky zázrak. Je úžasné, že dievčatá vychytili takúto formu a prekvapili. Je to extrémne a nečakané. Pripomenulo mi to osemdesiaty šiesty, ani s nami nikto nerátal na medailu," rozhovorila sa rodáčka z Ružomberka, v časoch aktívnej kariéry cenná pre svoju univerzálnu schopnosť hrať takmer na každom poste.
"Chodila som v rokoch 2008 až 2018 na mládežnícke šampionáty ako delegátka, takže mám prehľad. Pre naše tímy bolo v posledných rokoch náročnou úlohou sa na turnaj prebojovať, nieto hrať na ňom o popredné priečky.
Teraz všetko do seba zapadlo. Silná generácia, dobrý kolektív. Dievčatá musia byť spolu už dlhší čas, lebo v tíme fungovala chémia. Veľkú úlohu zohral aj tréner Pali Streicher," vravela Stašová.
Aj ona vyzdvihla okrem výsledkov spôsob, akým sa mladé hádzanárky prepracovali k titulu.
"To, čo predvádzali, bola reklama na hádzanú. Nechýbala streľba z diaľky, kvalitná obrana, dávali góly z krídla, máme šikovnú ľaváčku. A videli ste tú kondičku? Fyzicky boli perfektne pripravené, odohrali osem zápasov za dvanásť dní. Tréner Streicher dával šancu všetkým hráčkam a každá si svoju úlohu zastala."
Ďurišinová: Baby majú guráž
Stašová a Ďurišinová boli piliermi československej reprezentácie, ktorá v druhej polovici 80. rokov patrila medzi svetovú špičku.
Po striebre na MS 1986, kde československé hádzanárky prehrali vo finále so Sovietskym zväzom, skončili na OH 1988 v Soule piate. V drese Štartu Bratislava si obe legendárne hráčky zahrali v roku 1987 vo finále Pohára IHF.
Po rozpade spoločného štátu pripadlo v ženskej reprezentácii nástupníctvo Slovensku a v mužskej Česku. Úroveň ženskej hádzanej však šla postupne dolu, družstvu sa dlho nedarilo postúpiť na veľký turnaj.
"Niektoré kvalifikácie vyslovene pokašľali. Prvý zápas vyhrali o desať a odvetu prehrali o jedenásť. Potom tuž z toho vznikol bol psychický blok. Tieto baby majú guráž. Bartková strelila proti Chorvátkam štrnásť gólov. Aj ja som dala v jednom zápase štrnásť, ale nie vo finále," zasmiala sa Ďurišinová.
S Renátou Bartkovou, mamou najlepšej slovenskej strelkyne v Podgorici si, Ďurišinová a Stašová zahrali v bratislavskom Štarte. "Dlho som o nej nepočula, a potom som sa dozvedela, že pobláznila Žilinu hádzanou, založila tam klub. A tu vidíte výsledok," dodáva Ďurišinová.
Tréner Streicher: Úspech kolektívu
Zlato z Podgorice by mohlo byť pre ženskú hádzanú pozitívnym impulzom.
"Takýto výsledok už slovenská hádzaná veľmi potrebovala. V roku 2018 vyhralo Maďarsko mládežnícky šampionát do 17 aj do 19 rokov a dnes tie dievčatá tvoria kostru reprezentácie. Verím, že u nás by to mohlo byť podobné. Na tejto generácii sa môže stavať. Aj keď nevydržia všetky, vytvoria skvelý základ," vraví Stašová.
Slovensko bude na budúci rok spoluorganizátorom majstrovstiev Európy.
Pavol Streicher sa venuje trénerskej kariére už vyše štyri desaťročia. Ešte vo federálnej ére obsadil s družstvom junioriek ČSSR na majstrovstvách sveta 1990 vo Francúzsku siedme miesto.
Dlhé roky pôsobil v Nemecku, v rokoch 2019 až 2021 viedol slovenskú seniorskú reprezentáciu.
"Všetci sme radi, že sme to dokázali, bola to ťažká cesta, na ktorej sme museli dokázať, že sme mentálne silní a fyzicky odolní. Základom úspechu bol kolektív, všetky ťahali za jeden koniec povrazu, nikto sa nad nikoho nevyvyšoval.
Cítili sme aj podporu fanúšikov a veľmi si ju vážime. Budeme naďalej intenzívne pracovať na rozvoji tímu. Tento úspech nám pomôže ku kvalitnej príprave, ktorú určite využijeme," vravel bezprostredne po finále v rozhovore pre Sport1.
Jeho zverenky prehrali na turnaji iba jeden zápas z ôsmich: v osemfinálovej skupine s Dánskom, keď už mali istý postup do štvrťfinále.
Rovnakého súpera však o dva dni neskôr zdolali vo štvrťfinále, v semifinále si poradili s domácou Čiernou Horou a vo finále aj s Chorvátskom. Liliana Gogová a Mária Bartková sa dostali do All Stars turnaja.
V Čiernej Hore si Slovensko vybojovalo aj postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do 18 rokov.
Slovensko - Chorvátsko 34:30 (18:17)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Gogolová 3, Komlós 2, Gogová 2, Bölcskei 6, Karkušová 5, Šubjaková, Bartková 14, Benedigová, Špendlová 2, Valientová, Görögová, Bolf, Sekáčová
Najviac gólov Chorvátska: Jerkovičová 6, Vargová 5, Batiničová a Jurlinová po 4
Rozhodovali: Fotakidis, Charalampos (obaja Gréc.)
7 m hody: 3/3 - 7/7, vylúčené: 5:3, 2008 divákov