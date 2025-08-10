Zázrak na palubovke, mladé Slovenky očarili Európu. Zrodila sa nová hviezda

BRATISLAVA. Pôsobí to ako úlet, senzácia. Zázrak na palubovke. Do turnaja vstupovali ako outsiderky, odchádzajú ako šampiónky.
Objímali sa, slzy im tiekli od radosti. Keď kapitánka Barbora Karkušová sprostredkovala prvé dojmy prostredníctvom priameho prenosu Sport 1, iba ťažko hľadala slová. Premohlo ju obrovské dojatie.
„Sama neviem, čo mám povedať. Je to extrémne. Nečakali sme to, sme veľmi šťastné a budeme to ešte dlho oslavovať. Tu sme sa ešte oveľa viac zblížili,“ opisovala.
Hádzanárky Slovenska do 17 rokov sú majsterkami Európy.
V nedeľňajšom finále zdolali Chorvátsko 34:30. Je to prvá medaila v hádzanej na veľkom turnaji v dejinách samostatnosti. A to platí naprieč všetkým kategóriám.
Žiaden slovenský výber sa doteraz nedostal ani do semifinále.
Slovensko - Chorvátsko 34:30 (18:17)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Gogolová 3, Komlós 2, Gogová 2, Bölcskei 6, Karkušová 5, Šubjaková, Bartková 14, Benedigová, Špendlová 2, Valientová, Görögová, Bolf, Sekáčová
Najviac gólov Chorvátska: Jerkovičová 6, Vargová 5, Batiničová a Jurlinová po 4
Rozhodovali: Fotakidis, Charalampos (obaja Gréc.)
7 m hody: 3/3 - 7/7, vylúčené: 5:3, 2008 divákov
Famózny výkon
V ženskej hádzanej roky dominujú krajiny ako Dánsko, Nórsko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, či Rumunsko. O to je výsledok Sloveniek senzačnejší a nečakanejší. Na šampionát sa museli prebiť cez kvalifikáciu.
Ich pôvodný cieľ bolo skončiť do dvanásteho miesta a zaručiť si účasť na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Prekročili ho mnohonásobne.
Slovenky podali nielen vo finále famózny výkon.
„Sú to neopísateľné pocity. Všetci sme radi, že sme to dokázali, lebo to bola veľmi ťažká cesta, kde sme museli dokázať morálne vlastnosti a že sme mentálne silní a psychicky odolní.
Najsilnejšou zbraňou tohto tímu bol kolektív. Nikto sa nevyvyšoval a všetky hráčky ťahali za jeden povraz,“ vyhlásil tréner Pavol Streicher.
Hovoril veľmi pokojne, ako keby vyhral prípravný zápas.
Aj televízna spolukomentátorka stanice Sport 1 Silvia Priklerová si doňho zo žartu rypla, aby sa viac tešil. Jeho tím dosiahol veľký úspech.
Senzačná Bartková
„Podali sme kompaktný a konzistentný výkon počas celého šampionátu,“ dodal tréner.
Jedna hráčka predsa len extra vyčnievala. Mária Bartková strelila vo finále neskutočných 14 gólov. Ľavá spojka Žiliny podala famózny výkon. Jej úspešnosť streľby (88 percent) a efektivita bola mimoriadna, mala 16 streleckých pokusov.
Premenila všetky sedemmetrové hody, to sa často nevidí. A ešte výnimočnejšie boli jej dva góly z deväťmetrového hodu, keď musela prestreliť aj múr protihráčok.
Bartková žiarila aj v semifinále proti Čiernej Hore, keď dala jedenásť gólov. Bola siedmou najlepšou strelkyňou turnaja, keď skórovala celkovo 55-krát.
Tréner Streicher ju v úvode zápasu šetril, väčší priestor dostala zhruba od desiatej minúty.
Oživila hádzanú
Slovenky si odniesli aj individuálne ocenenia. Za najlepšiu obrankyňu vyhlásili Lilianu Gogovú a do All-star tímu sa dostala aj Mária Bartková - ako najlepšia ľavá spojka.
Na Slovensku sa možno zrodila nová hviezda. Pochádza z hádzanárskej rodiny. Jej mama Renáta bola vrcholová hádzanárka a reprezentantka.
Bartková staršia pred pár rokmi oživila hádzanú v Žiline.
„Keďže už dlho pracujem v obchodnej sfére a mám bohaté skúsenosti z riadenia a marketingu, nastavovali sme chod klubu postupne ako chod firmy,“ opisovala mama Renáta pre Žilinský večerník.
Slávna minulosť
Československá hádzaná kedysi patrila medzi svetovú špičku.
Veronika Ilavská Schmidtová a Anna Čápová Ríšová boli v roku 1957 súčasťou reprezentácie Československa, ktorá na majstrovstvách sveta v Belehrade vybojovala zlato.
Doteraz sú jediné Slovenky, ktoré sa pýšia najcennejším kovom. Čápovú Ríšovú vyhlásili za najlepšiu brankárku svetového šampionátu.
Na Slovensku ju neskôr ocenili za najlepšiu hádzanárku 20. storočia. V sieni slávy nechýba ani Schmidtová, ktorá dopomohla k zlatu piatimi gólmi.
Najlepšie dvanáste
Ženská hádzaná prežívala u nás eufóriu hlavne v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V kádri z roku 1986, v ktorom si Československo vyhádzalo striebro, jasne dominovali Slovenky.
Ústrednou postavou bola Mária Ďurišinová, zrejme najznámejšia hádzanárka, ktorá na Slovensku vyrástla.
V ére samostatnosti Slovenska sa ženské áčko predstavilo na štyroch veľkých turnajoch, najlepšie skončili na dvanástom mieste.