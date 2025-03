Ďalšia tesná prehra Slovákov. V kvalifikácii na ME podľahli Fínsku a prišli o šancu postúpiť

Pavol Polakovič, asistent trénera Slovenska: "Strašne sme chceli, no robili sme veľmi veľa chýb. Snažili sme sa rozťahovať fínsku obranu, ale oni to dobre blokovali. Bohužiaľ, spojky máme zranené a nevieme sa strelecky presadiť. Škoda, že sme urobili v obrane pár chýb a v rýchlom prechode do útoku sme strácali lopty. Vždy, keď sme sa mohli dotiahnuť, tak sme stratili loptu. Oba zápasy s Fínskom sme prehrali o gól, ale mohli sme ich aj vyhrať. Môžeme len konštatovať, že sme sa ani raz nezišli v plnom počte, aj teraz nám chýbalo 10-11 hráčov."

Marco Antl, najlepší strelec Slovenska: "Veľmi ťažko sa hodnotí tento zápas, prehrali sme o jediný gól. Mali sme veľa zranených hráčov, ale to nie je žiadna výhovorka, dali sme do toho všetko, bohužiaľ je to opäť prehra. Bola tu fantastická atmosféra, možno sme nezvládli ten tlak. Úsek bez gólu na začiatku druhého polčasu bol jeden z dôvodov, prečo sme neuspeli, ale skĺbila sa s tým aj nekoncentrovanosť a ľahké chyby. V závere kvalifikácie budeme chcieť vyťažiť čo najviac. Čakajú nás nároční súperi, ale nedáme im to určite zadarmo."

Ľubomír Ďuriš, kapitán Slovenska: "Mám pocit, že to bol úplne rovnaký zápas ako vo Fínsku. Na každý gól sme sa veľmi natrápili, nezahrali sme dobre protiútoky a aj ja som urobil veľa technických chýb. Bolo to vyrovnané, kto z koho, ale myslím si, že Fíni boli v tomto dvojzápase lepší. Rozhodcov nemôžem komentovať, ale mali sme hrať tak, aby sme im nedali šancu. Postup je v podstate stratený, ale čakajú nás ešte dva zápasy s ešte silnejšími súpermi a musíme pracovať ďalej. Dúfam, že nás bude viac zdravých a so cťou dohráme kvalifikáciu."