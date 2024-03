Slovenky čakajú dve majstrovstvá Európy za sebou, verí viceprezident zväzu

Momentálne prebieha kvalifikácia na tohtoročné ME, ktoré sa uskutočnia v decembri.

Európska hádzanárska federácia (EHF) oznámila v piatok udelenie ME 2026 medzi päť krajín vrátane Slovenska, čo zaručuje tímu účasť na tomto fóre.

Slovenky boli na majstrovstvách Európy dvakrát, naposledy v roku 2014. V prebiehajúcej kvalifikácii v podstate bojujú o priamy postup s Ukrajinou, no šancu majú aj na základe postavenia v tabuľke tretích tímov.

Poľské dejisko bude hostiť aj finále, predtým aj prvé fázy play off spoločne s Klužom. Podujatie sa malo pôvodne konať v Rusku, EHF začala s hľadaním náhradného organizátora v lete.

Turnaj bude druhý s účasťou 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich skupín. Ich zápasy sa odohrajú v Bratislave, Oradei, Kluži, Antalyi, Brne a v Katoviciach.

Momentálne prebieha kvalifikácia na ME 2024, verím, že postúpime a budeme mať dva šampionáty za sebou. Na ten druhý sa môžeme lepšie pripraviť v EURO Cupe, keďže nemusíme hrať kvalifikáciu," uviedol Kelecsényi pre TASR na piatkovom brífingu.

"Keď sa pozeráme na plusy a mínusy, tak niečo aj stratíme. Berieme to však pozitívne a snažíme sa vidieť výhodu v tom, že naše dievčatá môžu hrať doma.

Pridelenie turnaja v roku 2026 medzi päť krajín však pre Slovensko znamená aj absenciu zápasov play off, ktoré sa uskutočnia v rumunskom Kluži a poľských Katoviciach. Tie budú aj dejiskom finále.

"Môžem to hodnotiť len pozitívne. Cítim radosť a hrdosť na to, že sme získali ďalší šampionát v krátkom časovom úseku po ME mužov 2022.

Myslím si, že je to ďalšia príležitosť ukázať, že vieme takéto podujatia organizovať," dodal viceprezident. Šampionát je na programe 3. až 20. decembra 2026.