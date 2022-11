Slovenky čakajú na súperky v play-off MS 2023. Habánková si želá Švajčiarky

"Každé víťazstvo poteší a dúfam, že nás triumfy proti Lotyšsku trochu nakopnú. Uvidíme, ako sa vyrovnáme s ďalším kolom kvalifikácie, keď sa nám do cesty postaví súper zvučnejšieho mena. Zatiaľ sa nezamýšľam, kto ním bude," uviedol Pčola. Najlepšou strelkyňou v odvete v Lotyšsku bola Barbora Lanczová s 10 gólmi. "Už prvý duel doma dopadol pre nás veľmi pozitívne a do odvety sme išli s vysokým náskokom. Lotyšky boli bojovné mladé hráčky, ale ukázala sa naša vyššia kvalita, a preto sme dokázali obe stretnutia vyhrať jednoznačne. Sme rady, že sa nám podarilo nastrieľať veľa gólov."

"Samozrejme, vždy sa objavia aj chyby a dá sa odohrať duel aj lepšie, ale ja som spokojná. Verím, že aj ostatní členovia reprezentačného tímu," doplnila slovenská spojka.



"Dvojzápas dopadol jednoznačne v náš prospech, ale najmä v úvodných minútach to nebolo také hladké, ako sa mohlo zdať. Pri vysokom vedení nie je jednoduché hľadať motiváciu, ale dobojovali sme to a máme dve víťazstvá," nechala sa počuť Veronika Habánková

V odvete sme si skúšali obranu 1-5, zo začiatku to bolo trochu kostrbaté, ale potom sme sa do toho dostali. Pre nás bolo fajn, že sme si mohli vyskúšať všetko, čo sme potrebovali. Nad ďalším súperom v kvalifikácii sa vôbec nerozmýšľam. Možno by sme mohli dostať Švajčiarky, ale nechám sa prekvapiť, ako to dopadne," skonštatovala Habánková.