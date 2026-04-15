Slovenské hádzanárky sú pred žrebom skupín ME v 3. koši, hrať budú v skupine F

Slovenské hádzanárky figurujú pred žrebom základných skupín domácich ME 2026 v treťom výkonnostnom koši. Isté je, že svoje zápasy odohrajú v F-skupine v Bratislave.
Okrem Slovenska sú spoluorganizátormi decembrového šampionátu Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko. Zloženie skupín vyžrebujú vo štvrtok o 18.00 h v Katoviciach.
Okrem pätice organizátorských krajín mala na turnaji istú účasť aj trojica medailistov z predchádzajúcich ME 2024 - Nórsko, Dánsko a Maďarsko. Zvyšných šestnásť tímov si postup zabezpečilo v kvalifikácii.
Štvrtkový žreb rozdelí 24 krajín do šiestich základných skupín po štyroch, prvé dve z každej sa prebojujú do hlavnej fázy šampionátu.
Slovenky odohrajú svoje zápasy v F-skupine v Aréne Ondreja Nepelu v Bratislave v dňoch 4., 6. a 8. decembra.
Nasadenie do košov pred žrebom základných skupín ME 2026
1. kôš: Nórsko, Dánsko, Maďarsko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko
2. kôš: Nemecko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Česko
3. kôš: Turecko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Faerské ostrovy
4. kôš: Chorvátsko, Srbsko, Island, Severné Macedónsko, Ukrajina, Grécko
Do A-skupiny v rumunskom meste Oradea priamo nasadili Maďarsko, do „béčka“ v Kluži domáce Rumunsko, v C-skupine v Antalyi má isté miesto Turecko, v D-skupine v Brne bude mať domáce prostredie Česko a do „éčka“ v Katoviciach zaradili Poľsko.
Z najsilnejšieho prvého koša tak Slovenkám vyžrebujú jedného z pätice Nórsko, Dánsko, Francúzsko, Švédsko alebo Holandsko.
Z druhého môžu dostať Nemecko, Čiernu Horu alebo Španielsko a zo štvrtého Chorvátsko, Srbsko, Island, Severné Macedónsko, Ukrajinu alebo Grécko. Jednou z tvárí žrebovacej procedúry bude aj kanonierka slovenského národného tímu Barbora Lanczová.
Majstrovstvá Európy odohrajú v termíne 3. až 20. decembra 2026. Duely dvoch šesťčlenných skupín hlavnej fázy odohrajú v Katoviciach (skupiny D, E, F) a Kluži (skupiny A, B, C), semifinále a záverečné zápasy o medaily a umiestnenie bude hostiť moderná Spodek Aréna v Katoviciach s kapacitou viac ako 11-tisíc miest.