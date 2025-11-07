Považská Bystrica pokračuje vo víťaznom ťažení, uspela aj na palubovke Modry

Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica)
Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica) (Autor: TASR)
TASR|7. nov 2025 o 22:42
Vyhrala o desať gólov.

Niké Handball Extraliga - 10. kolo

HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica 26:36 (12:21)

Najviac gólov: Mišových 7/1, Jurikovič 5, Burnazovič 3/1 - Péchy a Hlinka po 6, Ďuriš a Štefina po 4, Šljukič 4/1

Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, vylúčenia: 3:7, 7m hody: 4/2 - 5/4, 280 divákov

BRATISLAVA. Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyhrali v Niké Handball Extralige štvrtý zápas za sebou.

V piatok uspeli v dueli 10. kola na palubovke HáO TJ Slovan Modra 36:26 a v tabuľke figurujú na druhej priečke o dva body za Prešovom, ktorý má zápas k dobru.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

    Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica)
    Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica)
    Považská Bystrica pokračuje vo víťaznom ťažení, uspela aj na palubovke Modry
