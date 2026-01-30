Košice si skomplikovali boj o postup. Z Bratislavy odchádzajú s tesnou prehrou

Hádzanári ŠKP doma vyhrali premiérovo od októbra.

Niké Handball extraliga - 18. kolo

ŠKP Bratislava - HK Košice 31:28 (16:13)

Najviac gólov: Varga 7/3, Parolly 6/1, Pacek a Beltrami po 5 - Hruščák a Gagyi po 7, Melich a Guzy po 4.

Rozhodovali: Mandák a Rudinský, 7m: 5/4 - 3/3, vylúčení: 4:3, 100 divákov

Hádzanári ŠKP Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola Niké Handball extraligy nad HK Košice 31:28.

V tabuľke tak poskočili na 8. miesto pred Topoľčany, triumfovali po siedmich zápasoch a doma vyhrali premiérovo od 4. októbra.

Košice si v poslednom kole základnej časti skomplikovali cestu do skupiny víťazov. Pred Hlohovcom, ktorý má zápas k dobru, sú na šiestom mieste len o bod.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

