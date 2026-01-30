Košice si skomplikovali boj o postup. Z Bratislavy odchádzajú s tesnou prehrou

Niké Handball extraliga - 18. kolo
ŠKP Bratislava - HK Košice 31:28 (16:13)
Najviac gólov: Varga 7/3, Parolly 6/1, Pacek a Beltrami po 5 - Hruščák a Gagyi po 7, Melich a Guzy po 4.
Rozhodovali: Mandák a Rudinský, 7m: 5/4 - 3/3, vylúčení: 4:3, 100 divákov
Hádzanári ŠKP Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola Niké Handball extraligy nad HK Košice 31:28.
V tabuľke tak poskočili na 8. miesto pred Topoľčany, triumfovali po siedmich zápasoch a doma vyhrali premiérovo od 4. októbra.
Košice si v poslednom kole základnej časti skomplikovali cestu do skupiny víťazov. Pred Hlohovcom, ktorý má zápas k dobru, sú na šiestom mieste len o bod.