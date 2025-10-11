Považania odchádzajú zo Sardínie s hladkou prehrou, nezvládli najmä druhý polčas

Dorde Šljukič (Považská Bystrica)
Dorde Šljukič (Považská Bystrica) (Autor: TASR)
TASR|11. okt 2025 o 21:38
ShareTweet0

Slovenskému tímu sa v Európskom pohári nedarilo.

Európsky pohár EHF - 2. kolo, prvý zápas

Raimond Sassari - MŠK Považská Bystrica 34:26 (17:17)

Najviac gólov: Bargelli 9, Conte 8, Nardi 7/2 - Štefina 7/1, Ďurana 4/2, Péchy 4, 7 m hody: 2/2 – 5/3, vylúčení: 2:4

Rozhodovali: Berdič a Šorak (obaja Srb.)

Diváci: 760

SASSARI. Hádzanárom MŠK Považská Bystrica sa nepodarilo úspešne vstúpiť do Európskeho pohára EHF.

V sobotnom prvom stretnutí 2. kola tretej najprestížnejšej európskej súťaže prehrali na palubovke talianskeho tímu Raimond Sassari 26:34 (17:17).

Pred odvetou, ktorá je na programe v sobotu 18. októbra o 18.00 v Považskej Bystrici, si tak vytvorili výrazné manko.

Považania na Sardínii nezačali ideálne. Inkasovali úvodné tri góly a prehrávali aj o päť gólov.

Od stavu 6:11 však začali sťahovať náskok súpera, čo zvládli už do prestávky a do šatní sa odchádzalo za nerozhodného stavu.

Po zmene strán však nedokázali pokračovať v trende a ani raz sa nedostali do vedenia.

Ešte do stavu 22:23 v 41. minúte držali nádejný stav, no následne inkasovali päť gólov v sérii a nasledujúcu pasáž prehrali 1:8. Maximálne prehrávali v stretnutí o deväť gólov.

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Bojníc
    Hádzanári Bojníc
    Bojnice v tesnom zápase zdolali Nové Zámky, jedenástimi gólmi prispel Bogár
    dnes 22:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Považania odchádzajú zo Sardínie s hladkou prehrou, nezvládli najmä druhý polčas