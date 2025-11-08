Šaľa využila domácu palubovku naplno, v Európskom pohári zdolala srbského súpera

Na snímke sa teší z gólu hráčka Šale Karin Bujnochová
TASR|8. nov 2025 o 20:17
Vyhrala o štyri góly.

Európsky pohár EHF žien - 3. kolo, 1. zápas

HK Slovan Duslo Šaľa - ŽORK Bor 35:31 (19:16)

najviac gólov: Holešová 8, Ščípová 8/4, Rajnohová a Vargová po 4 - Pauničová 8/3, Radovičová 6, Dabevsková 4, rozhodovali: Härgin, Makejev (obaja Est.), 7m hody: 4/4 - 4/4, vylúčenia 3:5.

ŠAĽA. Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa zvíťazili v prvom zápase tretieho kola Európskeho pohára EHF nad srbským ŽORK Bor 35:31.

Odveta je na programe v sobotu 15. novembra o 19.00 v Bore.

V súťaži účinkujú aj hádzanárky slovenského šampióna MŠK Iuventa Michalovce, oba zápasy 3. kola proti lídrovi holandskej ligy H.V. Quintus odohrajú na budúci víkend na svojej palubovke.

