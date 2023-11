Považskú Bystricu čaká v Európskej lige náročný súper: Je to favorit celej súťaže

Úradujúci slovenskí šampióni absolvujú pred vlastnými fanúšikmi stretnutie proti chorvátskemu tímu RK Nexe Našice, ktorý v domácom prostredí zdolal vysoko dánsky Skjern aj portugalskú Bragu. "Napriek týmto výsledkom určite nemáme obavy, ale zase si uvedomujeme, kto nás čaká. Je to favorit nielen našej skupiny, ale aj na celkové víťazstvo v Európskej lige. Bavíme sa o družstve s hráčmi, ktorí majú skúsenosti z Ligy majstrovi či bundesligovej súťaže.

Pri nich to určite nebude hrať rolu, že nastúpia na palubovke súpera. Štýl chorvátskeho tímu je podobný dánskemu. Od Nexe môžeme očakávať rýchly prechod do útoku, ťah a tlak od spojok. Bude to náročné stretnutie," uviedol tréner Považanov Václav Straka podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Na duel proti Chorvátom sa hráči Považskej Bystrice svedomito chystajú a tešia. "Určite chceme, aby sa prejavili skúsenosti z prvých dvoch vystúpení a zlepšili sme sa v určitých činnostiach.

Proti Brage a Skjernu nám nevyšli úvody, či už z prílišného rešpektu alebo nedôrazu v koncovke. Na to sa pokúsime zamerať. Potrebujeme zachytiť začiatok a potom chceme nadviazať na náš výkon v druhom polčase v Skjerne, kde sa hralo vo vysokej intenzite.

Mali sme 34 útokov, ale desať šancí zo šestky zostalo nevyužitých," doplnil kouč úradujúceho slovenského šampióna.



V prípade, ak Považskobystričania v utorok doma nezabodujú s vicemajstrom Chorvátska, bude ich nádej na jednu z dvoch postupových miesteniek omnoho nižšia.