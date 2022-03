Hádzanári chcú spraviť prvý krok k postupu. Veľká šanca, vraví kapitán Ďuriš

"Vnímam to tak, že sme sa štyri roky tešili na majstrovstvách Európy a teraz v priebehu roka môžeme byť aj na majstrovstvách sveta. Je to naozaj veľká šanca, ale ešte sme od postupu na šampionát ďaleko.

Od postupu na svetový šampionát v roku 2023 ich delia dva súboje s Belgickom v prvom kole play off kvalifikácie, keďže pôvodne vyžrebovaného súpera v druhom kole Rusko vylúčili zo súťaže po invázii tejto krajiny na Ukrajinu.

TOPOĽČANY. Slovenskí hádzanári sa môžu po domácich ME 2022 predstaviť na druhom vrcholnom podujatí za sebou.

Necítim veľký tlak, ale uvedomujem si obrovskú príležitosť. Je mi ľúto, že toto spôsobila vojna, lebo športovci si to nezaslúžia. Tak to však je a treba to akceptovať.

My teraz máme veľkú šancu dostať sa na MS, ale ani zápasy s Belgickom nebudú ľahké. Zatiaľ sú šance vyrovnané. Uvidíme, v akej forme sa predvedieme.

Hneď v prvom zápase musíme ukázať, čo vieme. Potom budeme mať viac informácií o súperovi a budeme sa môcť ešte lepšie pripraviť na odvetu," uviedol kapitán slovenskému tímu Ľubomír Ďuriš pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).