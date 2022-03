Slováci sú krok od účasti na MS. Kukučka: Chceme postúpiť, nesmieme nič podceniť

Úspešnejší z dvojice postúpi na MS. Pôvodne mal v ďalšom kole kvalifikácie nastúpiť proti Rusku, no to pre inváziu na Ukrajinu vylúčili.

Do tímu sa opäť vrátil aj Urban

Do tímu sa opäť vrátil aj Lukáš Urban. Univerzálna spojka maďarskej Tatabánye v januári prišla o domáce majstrovstvá Európy pre pozitívny test na koronavírus.

"To sa stáva. Už to nevnímam, je to minulosť. Verím, že teraz nám to vyjde v boji o MS a postúpime. Boli by sme pod tlakom, aj keby nešlo o priamy postup. Aj vtedy by sme si chceli vybojovať účasť v ďalšom kole kvalifikácie.

Belgičania určite vedia hrať hádzanú, majú šikovných hráčov, ale my urobíme všetko pre postup. Po náročných dvoch rokoch, čo mám za sebou, sa cítim dobre. Momentálne hrávam v Tatabányi veľa a predovšetkým pravidelne.

Dúfam, že to bude tak aj naďalej a pomôžem reprezentácii. Zároveň verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia, aby sme pred odvetou uhrali čo najlepší výsledok, a budú v stredu v Topoľčanoch naším pomyselným ôsmym hráčom," zaželal si Urban.