Napínavú sezónu uzavrel konflikt. Tréner ukázal fanúšikom zadok

To sa im podarilo po dramatickej sérii, ktorá po víťazstvách domácich tímov vyvrcholila rozhodujúcim piatym súbojom v Prešove.

Hráči Tatrana nemali ideálny vstup do kľúčového zápasu, no postupne sa rozbehli. Tímy i divákov vyrušil výpadok osvetlenia nad palubovkou, ktorý za stavu 1:2 približne na 20 minút zastavil duel.

Po vynútenej prestávke Prešov rýchlo zmazal manko a od stavu 4:5 si ôsmimi gólmi za sebou vypracoval náskok 12:5, z ktorého ťažil do konca duelu.

"Rozhodla obrana. Dostali sme iba 16 gólov, čo je fantastické. Trochu sme sa trápili v útoku, ale zvládli sme to v obrane a to rozhodlo," poznamenal Urban.

Pre jedného z prešovských srdciarov to bol už ôsmy extraligový titul s Tatranom, ktorý mal tentoraz špeciálnu príchuť. Súperovi sa chceli revanšovať:

"Bola to obrovská motivácia. Ťažko sa počúvalo, že majstrom je Považská Bystrica a že ona tento rok obhajuje titul. Na to sme neboli zvyknutí.

Toto je môj ôsmy titul a bola to asi moja prvá sezóna, v ktorej sme neobhajovali titul. O to viac si cením, že to vyšlo."