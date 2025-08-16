Považská Bystrica pokračuje v úspešnej príprave, vyhrala medzinárodný turnaj

JIČÍN. Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa stali v Jičíne už piatykrát víťazmi Zepos Cupu.
Úradujúci vicemajstri Slovenska zdolali na ceste za prvenstvom v 18. ročníku tohto medzinárodného turnaja dvoch účastníkov najvyššej českej súťaže, v piatkovom semifinále Pepino SKP Frýdek-Místek 28:25 (14:12) a v sobotňajšom finále domáci HBC Jičín 31:27 (14:10).
Zverenci trénera Václav Straku tak vyhrali všetkých osem doterajších prípravných zápasov.
Generálkou pred štartom nového ročníka Niké handball extraligy pre nich bude duel s HC Robe Zubří, ktorý odohrajú vo svojej hale na budúci piatok. Informoval klub MŠK.