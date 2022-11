Slovenky boli v prvej fáze bojov o MS suverénne. Je čas na pochvalu, vraví Pčola

Nad Lotyšskom vyhrali oba duely jednoznačným rozdielom (46:21 doma a 43:17 vonku) a v marci budúceho roka sa tak predstavia v play off o postup na svetový šampionát. Žreb dvojíc sa uskutoční 19. novembra v Ľubľane.

V play off tak bude o postup bojovať desať dvojíc. Slovenky budú nenasadené a čaká ich náročná previerka.

Do baráže pôjde zvyšných desať účastníkov ME, tím Česka a postupujúce družstvá z prvej fázy kvalifikácie. Okrem SR sú nimi Ukrajina, Portugalsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Island, Turecko a Taliansko.

"Uvidíme ako to zvládneme, keď príde súper zvučnejšieho mena. Čo sa týka žrebu, absolútne nad tým teraz nerozmýšľam, koho by nám mohol prisúdiť.

O šanciach na postup sa budeme môcť baviť, až keď budeme poznať meno súpera, no urobíme všetko pre to, aby sme to dokázali," uviedol po pondelkovom návrate z Lotyšska Peter Pčola, asistent hlavného kouča Jorgeho Dueňasa.