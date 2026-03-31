Slovenky na záver Euro Cupu s debutantkou. Proti Nórsku pomôžu aj ďalšie dve hráčky

Na snímke tréner slovenskej ženskej hádzanárskej reprezentácie Jan Beňadik (uprostred) a hráčky. (Autor: TASR)
TASR|31. mar 2026 o 13:01
ShareTweet0

Zverenky trénera Jana Beňadika už stratili šancu na postup do semifinále.

V nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárok na dva záverečné zápasy Euro Cupu figuruje aj debutantka Barbora Sabovová z Iuventy Michalovce. Po zranení sa do tímu vrátia ďalšie spojky Tatiana Šutranová a Emma Anette Hudáková.

Slovenky na záver skupinovej fázy nastúpia najskôr v Šali proti Poľsku v stredu 8. apríla o 18.00 h a v nedeľu 12. apríla sa predstavia v Nórsku.

Zverenky trénera Jana Beňadika už stratili šancu na postup do semifinále súťaže, po štvrtom kole sú bez zisku bodu na poslednej štvrtej priečke.

Nominácia Slovenska

Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Alexandra Ivanycjová (SV Grün-Weiss Schwerin/Nem.)

Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)

Spojky: Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová, Erika Rajnohová, Olívia Ščípová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Lanczová (MTK Budapeśť./Maď.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chorv.), Emma Anette Hudáková (Myora-Budaörs Handball/Maď.), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce)

Krídelníčky: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Natália Dmytrenko (JKS SAN Jaroslaw/Poľ.), Eszter Lengyelová (Komáromi VSE/maď.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)

Hádzaná

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Slovenky na záver Euro Cupu s debutantkou. Proti Nórsku pomôžu aj ďalšie dve hráčky