Slovensko zverejnilo nomináciu na Karpatský pohár. Je v nej aj trio nováčikov

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 10:23
ShareTweet0

V nominácii trénera Fernanda Guricha je osem hráčov z domácej Niké Handball Extraligy.

BRATISLAVA. Trojica nováčikov figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárov na budúcotýždňový turnaj o Karpatský pohár v rumunskom meste Baia Mare. Premiérovo dostali reprezentačnú pozvánku Tomáš Obulaný, Marek Jankovič a Sergej Petryčenko.

V nominácii trénera Fernanda Guricha je osem hráčov z domácej Niké Handball Extraligy, z nich kvarteto z Tatrana Prešov, a desať legionárov.

Program turnaja o Karpatský pohár

piatok 31. októbra:

13:30 Slovensko - Gruzínsko

16:30 Rumunsko - Ukrajina

sobota 1. novembra:

13:30 Ukrajina - Slovensko

16:30 Rumunsko - Gruzínsko

nedeľa 2. novembra:

13:30 Gruzínsko - Ukrajina

16:30 Rumunsko - Slovensko

Medzi nimi nechýba ani talentovaný krídelník Veszprému Adam Dopjera, pripomenul portál slovakhandball.sk.

Slováci sa stretnú v nedeľu popoludní v Šamoríne, na Karpatskom pohári ich postupne od piatka 31. októbra do nedele 2. novembra čakajú súboje s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom.

Nominácia hádzanárov Slovenska na Karpatský pohár

Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov)

Pivoti: Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.)

Spojky: Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja BM Torrelavega/Špan.), Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Obulaný, Marek Jankovič (obaja HC Sporta Hlohovec), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.)

Krídelníci: Juraj Briatka (HK Bojnice), Erik Fenár, Damián Mitaľ (obaja Tatran Prešov), Adam Dopjera (BFKA Veszprém/Maď.)

Hádzaná

Hádzaná

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovensko zverejnilo nomináciu na Karpatský pohár. Je v nej aj trio nováčikov
    dnes 10:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Slovensko zverejnilo nomináciu na Karpatský pohár. Je v nej aj trio nováčikov