Slovensko zverejnilo nomináciu na Karpatský pohár. Je v nej aj trio nováčikov

BRATISLAVA. Trojica nováčikov figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárov na budúcotýždňový turnaj o Karpatský pohár v rumunskom meste Baia Mare. Premiérovo dostali reprezentačnú pozvánku Tomáš Obulaný, Marek Jankovič a Sergej Petryčenko.
V nominácii trénera Fernanda Guricha je osem hráčov z domácej Niké Handball Extraligy, z nich kvarteto z Tatrana Prešov, a desať legionárov.
Program turnaja o Karpatský pohár
piatok 31. októbra:
13:30 Slovensko - Gruzínsko
16:30 Rumunsko - Ukrajina
sobota 1. novembra:
13:30 Ukrajina - Slovensko
16:30 Rumunsko - Gruzínsko
nedeľa 2. novembra:
13:30 Gruzínsko - Ukrajina
16:30 Rumunsko - Slovensko
Medzi nimi nechýba ani talentovaný krídelník Veszprému Adam Dopjera, pripomenul portál slovakhandball.sk.
Slováci sa stretnú v nedeľu popoludní v Šamoríne, na Karpatskom pohári ich postupne od piatka 31. októbra do nedele 2. novembra čakajú súboje s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom.
Nominácia hádzanárov Slovenska na Karpatský pohár
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov)
Pivoti: Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.)
Spojky: Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja BM Torrelavega/Špan.), Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Obulaný, Marek Jankovič (obaja HC Sporta Hlohovec), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.)
Krídelníci: Juraj Briatka (HK Bojnice), Erik Fenár, Damián Mitaľ (obaja Tatran Prešov), Adam Dopjera (BFKA Veszprém/Maď.)