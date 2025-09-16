Slovenky čakajú dva náročné duely so Španielskom. Novou kapitánkou tímu sa stala hráčka DAC

ŠAMORÍN. Slovenské hádzanárske reprezentantky sa od pondelka chystajú v Šamoríne na dva tohtotýždňové prípravné zápasy so Španielskom.
Z pôvodnej nominácie vypadla pre zranenie šalianska stredná spojka Diana Mária Vargová, nahradila ju Alena Dvorščáková z Iuventy Michalovce.
„Dia sa zranila v sobotňajšom ligovom dueli a nemohla prísť na zraz. Čakajú ju ešte ďalšie vyšetrenia a uvidíme, či to bude niečo vážnejšie.
Teraz sa k nám už nepripojí, treba jej dať priestor, aby si doriešila zdravotné veci a keď bude v poriadku, radi ju v októbri opäť v tíme privítame,“ vysvetlil absenciu Vargovej hlavný tréner národného tímu Jan Beňadik.
Čaká nás veľmi náročný súper, varuje tréner
V 18-člennej nominácii je jedenásť hráčok z domácej MOL ligy a sedem legionárok. Z tradičných opôr absentuje krídelníčka Martina Popovcová, ktorá je po operácii kolena.
Slovenky čaká prvá zápasová previerka od aprílovej neúspešnej baráže o účasť na MS proti Švajčiarsku.
Španielsko privítajú v novej hale Žilinskej univerzity vo štvrtok 18. septembra o 18.30 h, dejiskom druhého duelu bude zrekonštruovaná Mestská športová hala v Trenčíne v sobotu 20. septembra od 20.00 h.
So Španielskom sa slovenské reprezentantky naposledy stretli v kvalifikácii ME 2022, vonku prehrali 28:33 a doma 20:29.
Pred štvrtkovým prvým zápasom absolvujú v Šamoríne šesť spoločných tréningov.
„Španielky síce prídu v trochu obmenenej zostave, keďže je tam viacero nových mien, ale kvalita v tom družstve určite zostala.
Čaká nás veľmi náročný a behavý súper s veľkou variabilitou v obrannej i útočnej fáze. My sa na nich musíme čo najlepšie pripraviť. Ja sa na tieto zápasy teším, bude to zaujímavé,“ povedal Beňadik pre TASR.
Slovenky budú účinkovať v Euro Cupe
Súboje so Španielskom sú súčasťou prípravy na majstrovstvá Európy 2026, ktorých bude Slovensko spoluorganizátor.
Keďže Slovenky nemusia absolvovať kvalifikáciu, v asociačných termínoch budú účinkovať v Euro Cupe.
Ten je určený pre tímy, ktoré majú na šampionáte istú účasť. V októbri ich čakajú zápasy v Poľsku a doma s Nórskom, štvrtým účastníkom skupiny je Rumunsko.
Slovenský národný tím už pozná svoj program prakticky na celú sezónu, v tomto roku sa budú hráčky stretávať pravidelne na mesačnej báze.
Po októbrových dueloch v Euro Cupe nasleduje v novembri dvojzápas s Čínou na neutrálnej pôde v Maďarsku a v decembri turnaj v Turecku, kde sa okrem domácej reprezentácie predstavia ešte Slovinsko a Severné Macedónsko.
Nová kapitánka
Zmena nastala na poste kapitánky. Réka Bíziková ukončila kariéru a pásku po nej prevzala Kristína Pastorková, ktorej budú pomáhať Emma Anette Hudáková a Karin Bujnochová.
Pastorková zastáva rovnakú funkciu aj na klubovej úrovni v Dunajskej Strede: „Bolo to pre mňa prekvapenie. Je to veľká pocta, ale zároveň aj zodpovednosť.
Nie je to síce pre mňa nič nové, ale teraz to bude na reprezentačnej úrovni a budem sa snažiť plniť si vodcovské úlohy a v spolupráci s Emmou a Karin komunikovať s tímom a trénermi tak, aby to fungovalo. Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu.“
Pre Pastorkovú sú reprezentačné zrazy vždy príjemnou zmenou:
„Tešila som sa. Veľmi rada som po dlhšej pauze opäť videla dievčatá. Nálada v tíme je veľmi dobrá a verím, že taká zostane aj po tomto dvojzápase.
My sa v prvom rade musíme sústrediť na seba a na to, čo chceme hrať my. Najmä v obrane, keďže Španielky majú veľmi rýchly a dynamický tím.
Hoci majú päť nových hráčok, nemyslím si, že by ich kvalita nejako klesla. Verím, že sa nám podarí aspoň jeden zápas vyhrať.“
Nominácia Slovenska
Brankárky: Iryna Jablonská (Iuventa Michalovce), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)
Spojky: Adriana Holejová (JDA Dijon/Fr.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chor.), Emma Anette Hudáková (Myora Budaörs Handball/Maď.), Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Olívia Ščípová, Karin Bujnochová, Erika Rajnohová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Katarína Kostelná (HDK Baník Most), Alena Dvorščáková (Iuventa Michalovce)
Krídelníčky: Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Eszter Lengyelová (Komáromi KVSE/Maď.), Natália Dmytrenková (SPR Sošnica Gliwice/Poľ.)