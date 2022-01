Dráma v Budapešti. Maďari rozhodli proti Portugalsku v posledných sekundách

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ. Hádzanári Nemecka zvíťazili v druhom zápase na ME v Bratislave nad Rakúskom 34:29. So štyrmi bodmi sú veľmi blízko k postupu do ďalšej fázy.

Rakúšania síce vyhrali prvý polčas o jeden gól, no Nemci v úvode druhého vyrovnali a súpera už nepustili do vedenia. Náskok postupne zvyšovali a pripísali si druhé víťazstvo na turnaji.

Hráči domáceho Maďarska triumfovali v stretnutí B-skupiny v Budapešti nad Portugalskom 31:30 a naďalej majú šancu na postup.

Po nečakanej prehre s Holandskom zabodovali naplno, no zápas, ktorý bol dlho vyrovnaný, rozhodli 5 sekúnd pred koncom, keď skóroval Dominik Mathé.