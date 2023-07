Jurkovič sa teší na španielsku ligu: Potrebujem nabrať skúsenosti

Devätnásťročný odchovanec HáO TJ Slovan Modra už má za sebou aj pozvánku do slovenskej reprezentácie.

Torrelavega skončila v uplynulom ročníku španielskej ligy na šiestej priečke. "Prvá sezóna v zahraničí je veľmi dôležitá, aby som zapadol do tímu, naberal skúsenosti a darilo sa mi aj individuálne.

Podľa vyjadrení predstaviteľov klubu primárne počítajú so mnou ako so strednou spojkou, ale bavili sme sa aj o tom, že keď mi to takpovediac bude padať, tak môžem plniť aj úlohu strelca.

Osobne si však myslím, že si zahrám na všetkých spojkových postoch.

V klube majú aj B-tím, ale zatiaľ nepadlo ani slovo o tom, že by som mal pôsobiť v rezerve," povedal Jurkovič.