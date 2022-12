Tatran Prešov má náhradu za nevýrazného Srba, prichádza posila z Francúzska

PREŠOV. Určite nie celkovou spokojnosťou naplnenú prvú časť sezóny 2022/2023 zavŕši sedemnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión dvomi stretnutiami počas nasledujúceho víkendu.

V sobotu o 19.30 h nastúpi Tatran Prešov v rámci slovenskej Niké handball extraligy na ihrisku Slova Modra.

Na druhý deň o šestnástej v domovskej Tatran handball arene privíta v zápase českej Chance extraligy Sokol Nové Veselí.

Spojka zatiaľ na pol roka

Do prípravy na pokračovanie sezóny , ktorú by mal Tatran Prešov odštartovať v utorok 3. januára 2023, nastúpi aj so zmenami v hráčskom kádri.