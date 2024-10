Prešov potrebuje viac rutiny. Nemusíme byť sklamaní, hovorí tréner po prehre

Do C-skupiny Európskej ligy EHF vstúpili výsledkom 24:31, pričom až na sľubný úvod (3:1) po celý čas iba doťahovali náskok súpera.

LIMOGES. Hádzanári Tatrana Prešov síce v utorňajšom zápase nezaskočili francúzsky Limoges, no podľa trénera Ratka Djurkoviča si zaslúžili miernejšiu prehru než rozdielom siedmich gólov.

Domáci odpovedali na vedenia Tatrana 3:1 štyrmi gólmi v rade. Ich náskok narástol v úvodnom dejstve aj na päť gólov, no tímy odišli do šatní za stavu 15:12, ktorý dával Prešovu šancu na bodový zisk.

Tie sa síce zvýšili stiahnutím skóre na 16:14, menší než dvojgólový rozdiel už Tatran nevybojoval. Limoges sa následne štyrmi gólmi za sebou dostalo do vedenia 20:14 a ťažilo z neho do konca duelu.

"Prehrali sme o sedem gólov, no myslím si, že zápasu by zodpovedala výhra Limoges maximálne o päť gólov. V niektorých situáciách sa ukázalo, že potrebujeme viac rutiny. Myslím si, že chlapci si vstúpili do svojho vnútra a snažili sa odovzdať maximálny výkon.

Bola to pre nás prvá skúška v Európe. Už pred zápasom som povedal, že Limoges je jasný favorit. Ten tím má väčšiu rotáciu a môže bez zmeny rytmu a kvality meniť viacerých hráčov. Zvíťazil lepší tím, ale nemusíme byť sklamaní," konštatoval Djurkovič.

Najlepším strelcom prešovského tímu, ale aj celého zápasu, bol Pavel Hernandez. Ani jeho deväť gólov však hosťom nepomohlo k úspešnému vstupu do pohárovej Európy.

"Nebol to z našej strany zlý zápas. Netvrdím, že bol výborný, ale nebol ani zlý. Nastúpili sme bez niektorých zranených hráčov a v takejto súťaži je ťažké odohrať 60 minút so štyrmi spojkami a prakticky bez striedania," uviedol Hernandez.