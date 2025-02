Michalovce kráčajú za ďalším európskym semifinále. Ešte nemáme nič isté, vraví tréner

Možné je aj teraz všetko. My sme ale za tri roky nabrali toľko skúseností, že verím, že to nestratíme,“ pokračoval tréner Zemplínčaniek.

Napriek vysokému náskoku nechcú Michalovčanky nič podceniť. "Dievčatám dávam za príklad náš súboj so Solúnom v osemfinále pohára. Tam sme prehrali o osem gólov, doma sme prehrávali už o tri, no našou silnou vôľou sme to otočili.

Počas víkendu absolvujú michalovské hádzanárky dve stretnutia, okrem pohárovej odvety aj ligové stretnutie v Hodoníne.

„Je to taká daň za to, že hráme európsky pohár. Chceli sme to hrať v inom termíne, no nedalo sa. Nie je to optimálne. Po ťažkom zápase budeme cestovať 700 kilometrov. Vrátime sa v pondelok nadránom a v sobotu už máme finále Slovenského pohára.

Čo sa týka samotného zápasu v Hodoníne, my ho jednoducho musíme zvládnuť. Máme dostatočne široký káder, aby sa tak stalo,“ dodal Kostka.