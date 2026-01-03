Hádzanárky Michaloviec zdolali českého súpera jasným rozdielom. Figurujú medzi piatimi najlepšími

Hráčky Michaloviec sa tešia z gólu.
Hráčky Michaloviec sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|3. jan 2026 o 20:08
Slavia Praha zdolala Zlín.

MOL liga - 11. kolo

MŠK Iuventa Michalovce - DHC Plzeň 38:20 (20:10)

Najviac gólov: Popovcová 7, Soskydová 6, Lukáčová 4 - Polanková 7/4, Buchnerová 4, Vopatová a Vrbková po 2. Rozhodcovia: Cipov a Klus, vylúčené: 6:1, 7m: 1/1 - 4/4, 370 divákov

Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v zápase 11. kola MOL ligy nad DHC Plzeň 38:20. Po druhej výhre za sebou sú východniarky na priebežnej 5. priečke.

Hráčky šiestej Slavie Praha síce prehrali proti Zlínu prvý polčas pomerom 12:15, no napokon triumfovali na pôde súpera 30:27.

Tabuľka MOL ligy

    dnes 20:08
