Hádzanárky Michaloviec zdolali českého súpera jasným rozdielom. Figurujú medzi piatimi najlepšími

MOL liga - 11. kolo
MŠK Iuventa Michalovce - DHC Plzeň 38:20 (20:10)
Najviac gólov: Popovcová 7, Soskydová 6, Lukáčová 4 - Polanková 7/4, Buchnerová 4, Vopatová a Vrbková po 2. Rozhodcovia: Cipov a Klus, vylúčené: 6:1, 7m: 1/1 - 4/4, 370 divákov
Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v zápase 11. kola MOL ligy nad DHC Plzeň 38:20. Po druhej výhre za sebou sú východniarky na priebežnej 5. priečke.
Hráčky šiestej Slavie Praha síce prehrali proti Zlínu prvý polčas pomerom 12:15, no napokon triumfovali na pôde súpera 30:27.