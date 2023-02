Iuventa Michalovce má vo štvrťfinále výhodu. Súper je favorit, hovorí tréner

"Netreba tomu podľahnúť. Bolo by neobjektívne tvrdiť, že Jaroslaw je slabší súper než Kobierzyce. A to nielen preto, že má víťaznú sériu, ale najmä pre jeho spôsob hry, ktorý je pre náš tím veľmi nepríjemný," upozornil Kostka.

Michalovskému klubu sa po dlhom čakaní podarilo splniť cieľ účinkovať v niektorej z európskych pohárových súťaží aj na jar. Tréner Kostka si uvedomuje, že súboje o semifinále medzinárodnej klubovej súťaže nie sú samozrejmosť a prízvukoval to aj hráčkam.

"Dievčatám hovorím, aby si to vážili, pretože sa ľahko môže stať, že takýto zápas už nebudú hrať. Skúsenejšie hráčky si to už uvedomujú a vedia, že to nie je samozrejmosť," dodal Kostka pre TASR.