Čisto slovenský súboj zvládol líder z Dunajskej Stredy. Michalovčanky doplatili na prvú časť

Hráčky DAC počas zápasu.
Hráčky DAC počas zápasu. (Autor: TASR)
TASR|14. jan 2026 o 20:18
V doterajšom priebehu súťaže nestratil tím zo Žitného ostrova ani bod.

MOL liga - 14. kolo

MŠK Iuventa Michalovce - Dunajská Streda 28:33 (11:18)

Najviac gólov: Dvorščáková 9/6, Popovcová 5, Biegerová, Kompaniecová a Costová po 3 - Franušičová 9, Farkasová a Pasttorková po 5, Pénzesová 3. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, vylúčené: 1:6, 430 divákov.

Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili v stredajšej dohrávke 14. kola MOL ligy na palubovke Iuventy Michalovce 33:28.

Po 13 odohratých zápasoch sú naďalej na prvom mieste tabuľky, keď v doterajšom priebehu súťaže nestratili ani bod.

Michalovčanky prehrali po troch víťazstvách s 15 bodmi figurujú na priebežnom 4. mieste.

Tabuľka MOL ligy

