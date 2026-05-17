Michalovce vstúpili do finále Európskeho pohára prehrou. Šanca na titul sa vzdialila

Na snímke vľavo s loptou Barbora Sabovová (Michalovce) v prvom zápase finále Európskeho pohára EHF v hádzanej žien. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 17:32
V odvete musia zmazať štvorgólové manko.

Európsky pohár EHF - prvý zápas finále

MŠK Iuventa Michalovce - CB Atletico Guerdes 20:24 (11:12)

Zostava a góly Iuventy: Jablonská, Jakubíková, Lazoraková - Biegerová 6/3, Popovcová 3, Soskydaová 3, Bačenková 1, Lukáčová, Kowaliková 2, Brajovičová, Kompaniecová, Geffertová, Pereirová, Sabovová 5/4. 

Najviac gólov Guardes: Peraltová 6, Gonzalezová 5/1, Reyesová 4.

Rozhodovali: Murairuová a Chirutaová (obe Rum.), vylúčené: 5:1, ČK: Kompaniecová (Iuventa), trestné hody: 7/8 - 3/4.

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v nedeľnom prvom zápase finále Európskeho pohára EHF doma so španielskym tímom Atleticom Guardes 20:24.

Zverenkyne trénera Maroša Vikartovského čaká odveta v nedeľu 24. mája o 19.00 h. na palubovke súpera.

Iuventa nezachytila úvod stretnutia, keď po niekoľkých minútach prehrávala už o tri góly, no aj vďaka dvom zásahom Popovcovej už viedla po štvrťhodine 7:6.

Zvyšok prvého polčasu sa niesol vo vyrovnanom tempe, Guardes odchádzal do šatní s jednogólovým vedením (12:11). Aj začiatok druhého dejstva bol opatrný, v úvodnej desaťminútovke sa oba tímy presadili len raz.

Na snímke zľava María Sancha Gonzálezová (Guerdes) a Anastasiia Lazoraková (Michalovce) v prvom zápase finále Európskeho pohára. (Autor: TASR)

Michalovčanky však doplatili na nedisciplinovanosť, niekoľko dvojminútových trestov a červená karta Kompaniecovej pomohli súperkám odskočiť do päťgólového náskoku, ktorý síce Zemplínčanky skresali aj na rozdiel jedného gólu, no do odvety nakoniec pôjdu za nepriaznivého stavu 20:24.

Najlepšou strelkyňou domácich bola Alina Isabela Biegerová, autorka šiestich presných zásahov. 

Do finále sa zverenyke Maroša Vikartovského dostali po dramatickom dvojzápase s tureckým klubom Bursa Büyüksehir.

Na snímke zľava Maria Palomo Pinedová, Blažka Hauptmanová (obe Guerdes) a Iryna Kompaniietsová (Michalovce) v prvom zápase finále. (Autor: TASR)

Iuventa síce v prvom dueli prehrala 29:34, no v domácej odvete zvíťazila 25:19 a vybojovala si druhú finálovú účasť v Európskom pohári EHF.

Pred dvoma rokmi nestačila vo finále na španielske Elche po výsledkoch 20:22 a 22:28. 

Michalovčanky sa môžu stať prvým slovenským tímom s európskou trofejou po 46 rokoch. Naposledy sa z kontinentálneho triumfu tešili hráčky Iskry Partizánske, ktoré v roku 1980 ovládli Pohár víťazov pohárov. Zemplíčanky sú už istými majsterkami SR.

