Skúsená Ukrajinka bude pokračovať v Michalovciach. Neváhala som ani chvíľu, hovorí

Slovenský rekordný pätnásťnásobný majster MŠK Iuventa Michalovce sa dohodol s brankárkou Irynou Jablonskou na predĺžení zmluvy.
Podľa klubovej webstránky podpísal s rodáčkou z ukrajinského Tarnopoľu kontrakt aj na sezónu 2026/27.
Tridsaťštyriročná Jablonská prišla do Michaloviec pred sezónou 2017/18 z Karpaty Užhorod a postupne sa zaradila medzi výrazné opory tímu. Pred dvoma rokmi získala slovenské občianstvo a môže tak reprezentovať Slovensko. Od budúcej sezóny sa stane v Iuvente najdlhšie slúžiacou hráčkou nenarodenou na Slovensku.
Táto sezóna je pre ňu v Iuvente deviatou, čím vyrovnala zápis Tatiany Fiľkovej-Trehubovej. „Ja som v Michalovciach už ako doma. Keď prišla ponuka klubu na predĺženie kontraktu, neváhala som ani chvíľu. Dohodli sme sa rýchlo. Určite som pri svojom príchode sem nepočítala, že tu ostanem desať sezón.
Bolo to myslené tak na dve, či tri sezóny. Postupne sme sa ale dohodli na predlžovaní kontraktu a už ani ísť nikde inde nechcem. Michalovce sú pre mňa domovom,“ povedala pre klubový web brankárska opora tímu Maroša Vikartovského.
„Pre nás bola dohoda s Irou jednou z dôležitých aspektov kádra pre budúcu sezónu. Je v tíme už dlho, je v ňom aklimatizovaná a berieme ju už ako „našu“. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo opäť dohodnúť a v našom tíme bude pôsobiť aj v ďalšej sezóne.
Okrem palubovky nám vypomáha aj v klube, kde sa venuje mladým brankárkam,“ poznamenala k dohode s Jablonskou športová riaditeľka MŠK Iuventa Michalovce Lívia Kalaninová.