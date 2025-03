Dunajská Streda druhý raz v histórii vyhrala nadnárodnú MOL ligu, rozhodla v Michalovciach

/zdroj: STVR Šport/

Peter Kostka, tréner Iuventy: "Som extrémne nahnevaný, pretože takto darovať doma hlavnému konkurentovi víťazstvo je pre mňa nepochopiteľné. Máme dostatok skúseností a kvality a nemôžeme takto vstúpiť do zápasu a v závere urobiť také nezmyselné veci, aké sme urobili. Beriem to na seba, pretože tam nebola disciplína, ktorá tam musí byť. Takto hrať nemôžeme."

Silvia Priklerová, asistentka trénera DAC: "Veľmi sa tešíme, že sa nám to podarilo. Prvýkrát sme vyhrali v Michalovciach a znamená to pre nás aj triumf v MOL lige. S predvedenou hrou veľmi spokojní nie sme, ale to teraz vôbec nie je podstatné. Išli sme si za svojim cieľom, na konci to bol boj a ten boj sme vyhrali. Dokázali sme to spolu ako tím."