Väčšina arén bola doposiaľ vypredaná. Európsky šampionát v Nemecku atakuje divácke rekordy

Kontinentálny šampionát hádzanej mužov sa začal už 10. januára zápasom domáceho výberu Nemecka, ktorý pred zrakom 53 586 divákov zdolal reprezentáciu Švajčiarska 27:14.

Spomenutá návšteva predstavovala prekonanie rekordu v návštevnosti hádzanárskeho zápasu v uzavretej aréne.

Turnaj dospel už do hlavnej časti a krivka diváckeho záujmu neklesá. Aktuálne čísla ukazujú, že turnaj je na ceste k dosiahnutiu míľnika jedného milióna fanúšikov, čo by znamenalo ďalší rekord v histórii ME.

Organizátori majstrovstiev môžu byť spokojní aj so záujmom televíznych divákov. Domácu reprezentáciu Nemecka sledovalo v troch zápasoch predkola pri televíznych obrazovkách viac ako sedem miliónov divákov. Rekordy sledovanosti v prípade športového vysielania lámu aj v Chorvátsku či Dánsku.