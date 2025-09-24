Šláger ostal v rukách Dunajskej Stredy. Doma jasne zdolala majsterky

Hráčky HC DAC Dunajská Streda.
TASR|24. sep 2025 o 19:01
MOL liga - 3. kolo

HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 28:22 (15:13)

Najviac gólov: Bolzanová Silvová 6, Pastorková 5/1, Policarpová Santosová 5 - Dvorščáková 5/4, Biegerová 4, Lukáčová 3/1

Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčené: 6:3, ČK: Bačenková a Geffertová (obe Iuventa)

DUNAJSKÁ STREDA. V šlágri 3. kola hádzanárskej MOL ligy sa stretli dva doposiaľ nezdolané tímy.

Hráčky HC DAC Dunajská Streda zdolali doma 15-násobné majsterky Slovenska MŠK Iuventa Michalovce 27:22.

Minuloročným víťazkám dlhodobej časti pomohlo najmä šesť gólov za sebou v rozmedzí siedmych minút druhého polčasu.

Šesť gólov zaznamenala Brazílčanka Ana Claudia Bolzanová Silvová.

Tabuľka MOL ligy

    dnes 19:01
