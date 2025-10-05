Víťazstvo v odvete nestačilo. Dunajská Streda končí v Európskom pohári

Európsky pohár EHF - odveta 2. kola
HC DAC DUNAJSKÁ STREDA - Atticgo BM Elche 30:24 (12:16)
/prvý zápas: 21:31, postúpilo Elche/
ŠAĽA. Hádzanárkam HC DAC Dunajská Streda sa nepodarilo vybojovať postup do 3. kola Európskeho pohára EHF.
V domácej odvete 2. kola síce zdolali španielsky tím Atticgo BM Elche 30:24, ale so súťažou sa rozlúčili, lebo v prvom dueli na palubovke súpera prehrali až o desať gólov 21:31.
Dunajská Streda tak nenapodobnila hráčky slovenského vicemajstra HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré dokázali prejsť cez ŽRK Krivaja Zavidoviči (36:27 vonku, 47:29 doma).
Priamo do tretieho kola súťaže je nasadený slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.
Hlas po zápase
Viktor Debre, tréner Dunajskej Stredy: „Jedno oko sa smeje, druhé je nešťastné, pretože môj tím predviedol diametrálne odlišný výkon v porovnaní s prvým zápasom, predovšetkým v druhom polčase vďaka vynikajúcej defenzíve.
Chcel by som vyzdvihnúť výkon kapitánky Kristíny Pastorkovej, je potrebné jej postaviť sochu v Dunajskej Strede. Som veľmi spokojný s jej výkonmi, potreboval by som ju naklonovať. Elche nám robilo najväčšie problémy z dôvodu vysunutej obrany 3-3. Síce boli nenasadeným družstvom, ale patria k najväčším favoritom na zisk titulu v tejto súťaži. Majú výborne poskladané družstvo.“