Michalovce predĺžili spoluprácu s talentovanou hráčkou. Už je platnou členkou tímu

TASR|22. jan 2026 o 18:56
V MOL lige odohrala všetkých 14 zápasov a strelila v nich 16 gólov.

Po Karine Soskydovej a brankárke Iryne Jablonskej predĺžil slovenský hádzanársky klub MŠK Iuventa Michalovce spoluprácu aj s talentovanou Barborou Sabovovou.

Osemnásťročná spojka sa dohodla s vedením rekordného pätnásťnásobného majstra na novom kontrakte a bude tak súčasťou ženského tímu aj v sezóne 2026/27.

Sabovová nazrela do prvého tímu už v minulej sezóne. V prebiehajúcom ročníku je už jeho platnou členkou, keď doteraz v MOL lige odohrala všetkých 14 zápasov a strelila v nich 16 gólov.

„Barborka ukázala v predchádzajúcej, ako aj v tejto sezóne, že si zaslúži šancu v prvom tíme. Ide o našu odchovankyňu, ktorá stále môže pomôcť aj dorastu. Táto sezóna sa zdá byť pre ňou aklimatizačnou v ženskom tíme. Je to určite obrovský skok ísť z dorastu do ženského tímu.

Barborka to zvláda a všetci v klube veríme, že zápas od zápasu bude platnejšou. Má všetky predpoklady na to, aby sa stala v budúcnosti oporou tímu,“ povedala pre web Iuventy na adresu slovenskej juniorskej reprezentantky športová riaditeľka klubu Lívia Kalaninová.

