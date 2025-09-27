Talentovaný mladík sníval o olympiáde, po nehode v Rusku však prišiel o život

Mladý gymnasta strávil 12 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti.

JAKARTA. Devätnásťročný indonézsky gymnasta s nádejou na olympijskú budúcnosť Naufal Takdir Al Bari zomrel v Rusku takmer dva týždne po nehode počas tréningu. Informovala o tom miestna federácia.

Kandidát na účasť na Olympijských hrách v Los Angeles 2028 trénoval od začiatku septembra v meste Penza, aby sa pripravil na majstrovstvá sveta v športovej gymnastike, ktoré sa budú konať budúci mesiac v Jakarte.

Utrpel vážne zranenia krku po tom, čo pri cvičení na bradlách spadol do jamy naplnenej penou, uviedol Oleg Minkarsky, riaditeľ športovej haly v Penze pre ruskú tlačovú agentúru TASS.

Mladý gymnasta strávil 12 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti, no tento týždeň zomrel.

„Indonézska gymnastika prišla o jedného zo svojich najlepších synov. Je to pre nás obrovská rana a smútok.

Momentálne komunikujeme s jeho rodinou a s ruskou ambasádou v Indonézii, aby sa repatriácia pozostatkov zosnulého Naufala do vlasti uskutočnila čoskoro,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Ity Yuliatiovej, predsedníčky indonézskej gymnastickej federácie.

