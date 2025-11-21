Štrnásťročná Slovenka bude bojovať o medaily. Na MS postúpila do dvoch finále

Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová bude v nedeľu bojovať o medailu vo finále bradiel na juniorských majstrovstvách sveta v športovej gymnastike vo filipínskej Manile. Už v sobotu sa predstaví vo finále viacboja.
Gymnastka KŠG Detva dostala za svoje cvičenie na bradlách v piatkovej kvalifikácii známku 13,466 bodu.
Najlepšia bola Francúzka Elena Colasová (14,500 b.) pred Britkou Helenou Fincovou (13,600).
V kvalifikácii viacboja Piliarová obsadila 17. miesto so známkou 50,731 b. Do finále sa prebojovalo 24 najlepších v redukovanom poradí, čiže po uplatnení pravidla o maximálne dvoch pretekárkach z jednej krajiny.
Aj v sumárnom prípade sa nachádza na čele Colasová (55,766), druhá skončila Misa Nišijamová (54,265) a tretia je ďalšia Japonka Jume Minaminová (53,332).
Iba 14-ročná Piliarová získala v júli striebro v jednotlivkyniach aj tímoch na Európskom olympijskom festivale mládeže, ktorého gymnastická časť bola situovaná do chorvátskeho Osijeku.
V uplynulých dvoch týždňoch vyhrala juniorský viacboj na dvoch medzinárodných súťažiach – Gympies Gymnova Cupe v belgickom Keerbergene a Memoriáli manželov Žifčákovcov v Detve.
Informovala o tom Slovenská gymnastická federácia na svojej webstránke.