Teťákovi sa na španielskom greene darilo, skončil na pódiu. Za víťazom zaostal len o dva údery

Slovenský golfista Tadeáš Teťák.
Slovenský golfista Tadeáš Teťák. (Autor: R. Teťák)
TASR|3. nov 2025 o 14:21
Lukášovi Zušťákovi sa v neďalekej Almerii postup nepodarilo vybojovať.

HUELVA. Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil tretie miesto na turnaji Q School Second Stage - Isla Canela Links v španielskej Huelve a vybojoval si postup na finálový turnaj Q School. Už o necelý týždeň tak zabojuje o kartu na budúcoročnú DP World Tour.

Teťák sa od prvého kola držal v Top 5, v záverečnom zahral štyri údery pod par (67/-4) po 6 birdie, 10 paroch a 2 bogey. Celkovo zahral 18 rán pod par (266/-18) a spolu s ďalšími dvoma hráčmi skončil na treťom mieste.

Za víťazom turnaja Benom Warianom z USA zaostal o dva údery. Finálový turnaj Final Stage - Infinitum Golf v španielskej Tarragone je na programe 7. - 12. novembra.

Ďalší slovenský golfista Lukáš Zušťák sa predstavil na turnaji Q School Second Stage - Desert Springs Resort v španielskej Almerii.

Postup sa mu nepodarilo vybojovať, celkové skóre 293/+5 mu stačilo na konečné 65. miesto. Na finálový turnaj postúpilo z každého turnaja 24 hráčov. Informovala o tom Slovenská golfová asociácia.

    dnes 14:21
