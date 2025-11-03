Teťákovi sa na španielskom greene darilo, skončil na pódiu. Za víťazom zaostal len o dva údery

HUELVA. Slovenský golfista Tadeáš Teťák obsadil tretie miesto na turnaji Q School Second Stage - Isla Canela Links v španielskej Huelve a vybojoval si postup na finálový turnaj Q School. Už o necelý týždeň tak zabojuje o kartu na budúcoročnú DP World Tour.
Teťák sa od prvého kola držal v Top 5, v záverečnom zahral štyri údery pod par (67/-4) po 6 birdie, 10 paroch a 2 bogey. Celkovo zahral 18 rán pod par (266/-18) a spolu s ďalšími dvoma hráčmi skončil na treťom mieste.
Za víťazom turnaja Benom Warianom z USA zaostal o dva údery. Finálový turnaj Final Stage - Infinitum Golf v španielskej Tarragone je na programe 7. - 12. novembra.
Ďalší slovenský golfista Lukáš Zušťák sa predstavil na turnaji Q School Second Stage - Desert Springs Resort v španielskej Almerii.
Postup sa mu nepodarilo vybojovať, celkové skóre 293/+5 mu stačilo na konečné 65. miesto. Na finálový turnaj postúpilo z každého turnaja 24 hráčov. Informovala o tom Slovenská golfová asociácia.