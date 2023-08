Smoliarke Gajanovej ušlo semifinále o tri stotiny. Bežala však na dno síl

Bežala v prvej postupovej trojke, čo jej zaisťovalo postup do semifinále. V závere ju predbehli ešte tri pretekárky a napokon obsadila nepostupové, 6. miesto s časom 2:00:39 m. Bol to jej tretí najlepší zabehnutý čas v kariére.

Ako uviedla v rozhovore pre RTVS, počas behu sa cítila dobre a snažila sa držať na čele. "Posledných 100 m som bola zatvorená. Beží sa rýchlo. Ani môj čas nestačí na postup. Je to smutné, mrzí ma to, ale je to tak," povedala Slovenka.

Záver bol podľa nej boľavý a nevidela pred sebou žiadny priestor. Mala pocit, že sa všetky pretekárky tlačia a uspeli tie, ktoré ušetrili viac síl.

Do 5. rozbehu sedela v horúcom kresle, kde čakala, ako pôjdu pretekárky v ďalších rozbehoch. "Prvýkrát sa mi to stalo. Brzdila som pretekárky očami, no nepomohlo to," dodala na záver.

Ako uviedol prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok, Gajanovú oslovili ako ptenciálnu náhradníčku do semifinále, šance teda nie sú úplne stratené.