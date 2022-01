V hale môže byť bazén i ľad. Slováci už trénujú v dejisku šampionátu

Dôkaz je blížiace sa EURO 2022, no vo vnútri sa môže prostredie premeniť aj na plavecký bazén s olympijskými rozmermi či ľadovú plochu. A rovnako tak na tenisový kurt či ihrisko pre korfbal.

Dlhodobo je to jedna z najviac využívaných arén na svete, pred ňou ich je len pár vrátane newyorskej Madison Square Garden či londýnskej O2 Areny.

Je to kocka s rozmermi 90x90 metrov a výškou tridsať metrov. Zvonku je lemovaná 840.000 LED diódami, vďaka ktorým je možné prehrávať obrázky či videá.

Slováci si tréningovú jednotku na modrej ploche lemovanej oranžovými pruhmi (dizajnová pocta pre domáceho organizátora, pozn.) užili.

"Potrebovali sme si plochu skúsiť a zvyknúť si na rýchlu palubovku. Vyzerá to tu celé krásne. Prešli sme si detaily na zápas s Ruskom, pár štandardiek a postavení. Ja mám rád takéto rýchle palubovky, kde lopta rýchlo ide. Jediná škoda je, že to bude bez divákov. ME sú vrcholné podujatie, tá organizácia tu je presne taká, aká má byť. Všetko je tip-top," povedal v rozhovore pre Slovenský futsal líder Tomáš Drahovský.