Slovensko zverejnilo nomináciu na ME vo futsale, tréner vsadil na známe mená

PIEŠŤANY. Záverečná nominácia Slovenska na futsalové EURO 2022 v Holandsku obsahuje mená troch brankárov a trinástich hráčov do poľa. Reprezentačný tréner SR Marián Berky oznámil zloženie finálnej šestnástky médiám v pondelok na tlačovej konferencii v Piešťanoch, v posledný deň prípravného kempu pred utorkovým odletom na kontinentálny šampionát.

Program SR na EURO 2022 v Holandsku: 21.1.: Rusko – Slovensko /17.30 Amsterdam (Ziggo Dome)/ 25.1.: Poľsko – Slovensko /20.30 Amsterdam (Ziggo Dome)/ 29.1.: Chorvátsko – Slovensko /14.30 Groningen (MartiniPlaza)/

V záverečnej príprave bolo 21 hráčov, realizačný tím sa napokon rozhodol vynechať kvinteto Filip Vaktor (Slavia Praha), Kristián Medoň (Red Devils Chojnice), Róbert Greško, Filip Márton (obaja MIMEL Lučenec) a Marek Belaník (MIBA Banská Bystrica).

Tréneri sa rozhodli neriskovať a do Amsterdamu a Groningenu vzali troch brankárov. Niektorí ďalší účastníci nominovali len po dvoch brankárov, aby získali o jedného hráča do poľa viac, v súčasnej pandemickej situácii by sa im to však mohlo vypomstiť.

V konečnej nominácii figuruje 9 legionárov. Okrem lídra tímu Tomáša Drahovského, hrajúceho v španielskom Futbol Sala Garcia, je v nej 6 hráčov hrajúcich v Česku. Plzenskí Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal, resp. Martin Doša z Chrudimi a duo pražskej Slavie Marek Karpiak - Matúš Ševčík patria ku kostre národného tímu spolu s Vojtechom Turekom z talianskeho ASD Bernalda a Patrikom Zaťovičom z Piastu Gliwice. Zo slovenskej extraligy je v tíme šesť hráčov majstrovského Lučenca (brankár Marek Kušnír a hráči Dominik Ostrák, Martin Směřička, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Anton Brunovský), ako aj brankár Richard Oberman z Košíc. "Mali sme dostatok času na prípravu, do ktorej sme išli s tým, aby sme sa ju zvládli čo najlepšie. Záverečná nominácia sa rodila veľmi ťažko, lebo tu bolo veľa hráčov a my sme museli zvoliť len šestnástku. Rozhodli sme sa pre troch brankárov a potom sme riešili trinástku hráčov. Na ME sú prísne pravidlá, preto bol náš výber náročný. Pozerali sme sa na posty, na využiteľnosť vo všetkých troch zápasoch skupiny či na súčinnosť štvorčlenných formácií. Výber nám ovplyvnilo aj to, že sa naša liga prerušila a hráči nemali možnosť trénovať. Robili sme tak krátke tréningové kempy, ale problémom bola zápasová prax," povedal na tlačovej konferencii tréner Berky.

Slovákov čaká historická premiéra na finálovom turnaji ME, v základnej skupine sa postupne stretnú s Ruskom, Poľskom a Chorvátskom. V rámci prvej fázy prípravy si v decembrovom termíne pripísali na svoje konto tri cenné výhry na turnaji 4Nations doma proti Bosne a Hercegovine (5:4), Rakúsku (5:0), resp. veľmi cenné víťazstvo dosiahli v Brne proti Česku (3:1). "V príprave sme mali výborné podmienky. Rusko je jeden z najväčších favoritov na titul. Už sme proti nemu viackrát hrali, raz tie výsledky boli lepšie, inokedy horšie. Ale budeme mu chcieť čo najdlhšie odolať a uhrať prijateľný výsledok do ďalších zápasov. Nemáme s ním čo stratiť, môžeme len prekvapiť. Aj Chorváti majú veľmi kvalitný tím, ich prvá štvorka môže konkurovať aj Rusom. Poliaci sú na našej úrovni, rozhodne aktuálna forma. Hrajú tvrdo a ukáže sa, ako my budeme inteligentní, resp. ako to môžeme zlomiť na našu stranu. S týmito dvoma súpermi sa chceme pobiť o postup do ďalšej fázy," dodal tréner SR.

Nominácia futsalistov SR na EURO 2022: Brankári: Marek Karpiak (SK Slavia Praha), Richard Oberman (Podpor Pohyb Košice), Marek Kušnír (MIMEL Lučenec) Hráči do poľa: Tomáš Drahovský (Futbol Sala Garcia), Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal (všetci SK Interobal Plzeň), Martin Doša (FK Chrudim), Matúš Ševčík (SK Slavia Praha), Vojtech Turek (ASD Bernalda), Patrik Zaťovič (Piast Gliwice), Dominik Ostrák, Martin Směřička, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Anton Brunovský (všetci MIMEL Lučenec)

Za kabínu dostali pred kamerami priestor kapitán tímu Peter Kozár a jeden z najlepších strelcov španielskej ligy Tomáš Drahovský. "Cítime aj nervozitu, predsa len je to náš prvý šampionát. Sme však veľmi odhodlaní, hoci možno ani veľmi nevieme, čo možno od toho očakávať. Veľmi sa tešíme na zápasy a veríme, že nebudú len tri," povedal Dráhovský, najväčšia hviezda slovenského výberu. "V pozícii lídra mužstva som už niekoľko rokov, už sa to očakáva. Nie je to len o mne, myslím si, že máme dosť dobre kvalitatívne poskladaný tím a viacero skúsených hráčov. Aj tí už hrali zápasy Ligy majstrov a ťažké reprezentačné zápasy. Skupinu sme mohli mať aj ľahšiu, aj ťažšiu. Myslím si, že sa z nej dá reálne postúpiť. Rusko je veľký favorit, ale už aj proti nim sme ukázali, že vieme s nimi hrať vyrovnanú partiu. Poľsko a Chorvátsko sú naša kategória. Hoci sme na ME prvýkrát, radi by sme tam urobili nejakú dieru do sveta a ukázali, že by sme mohli byť príjemným prekvapením," dodal Drahovský.